Татьяна Голикова поприветствовала участников XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка

Вице-премьер Татьяна Голикова обратилась с видеоприветствием к участникам XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка в субъектах России, который проходит в эти дни в Тюмени.

Дорогие коллеги!

Приветствую вас на XXII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации.

Авторитет института уполномоченных по правам ребёнка в нашей стране с каждым годом повышается. Это показывают опросы общественного мнения и количество обращений граждан к детским правозащитникам – значит, есть доверие, которое подкрепляется конкретными делами.

Вы видите и учитываете реальные проблемы семей, с которыми они сталкиваются каждый день. Это помогает формировать системные решения в сфере защиты семьи и детства, в том числе совместно с Правительством и региональными властями.

Нами поддержана инициатива по профилактике социального сиротства среди малышей до 4 лет – проект реализуется в 14 пилотных регионах страны и показывает хорошие результаты. С августа 2023 года по февраль 2024 года из детских учреждений удалось вернуть в семейное окружение 1033 ребёнка, из них 606 – в родную семью.

Есть и другие решения, которые появились благодаря нашей совместной работе. Так, с прошлого года дети-инвалиды с серьёзными заболеваниями могут бесплатно летать к месту лечения и обратно. Разработаны и направлены в регионы методические рекомендации по горячему двухразовому питанию детей-инвалидов, а также по профориентационной подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Институт уполномоченных всё чаще становится инициатором положительных преобразований. Учтены замечания аппарата уполномоченного по правам ребёнка в законопроектах об увеличении возраста детей при нахождении в местах лишения свободы совместно с матерями, по инклюзивному отдыху детей с инвалидностью и ОВЗ в детских лагерях по ежегодной региональной квоте, по упрощению трудоустройства детей с 14 лет.

Нельзя не отметить работу по открытию центров дневного пребывания для детей с инвалидностью и подростковых центров нового формата. Вы активно участвуете в гуманитарных миссиях, а с начала специальной военной операции выходите на первый рубеж помощи пострадавшим семьям с детьми. Своевременной стала и инициатива, которую поддержал Президент, о единовременной выплате ребёнку, получившему увечье на территориях, где идёт специальная военная операция, и в приграничных регионах. Такая проактивная позиция – яркая отличительная черта современного института детских правозащитников.

2024 год, объявленный Президентом Годом семьи, станет, пожалуй, одним из самых знаковых для правозащитного института. Взятый вами курс на поддержку семей в кризисных ситуациях, на внедрение семейно ориентированного подхода в работе социальных учреждений, на возвращение малышей из домов ребёнка в родную семью – это сложная и чрезвычайно ответственная работа. В том числе от ваших усилий зависит будущее России. А оно может быть счастливым только тогда, когда счастливыми будут конкретные люди и конкретные семьи. Мы вместе должны сделать всё, чтобы они чувствовали себя уверенно и защищённо.

Спасибо за ваш вклад в укрепление традиционных семейных ценностей и защиту детства. Желаю плодотворной и интересной работы!

