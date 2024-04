Студенты Государственного университета управления внесли свои предложения в нацпроект «Молодёжь России»

Source: MIL-OSI Russian Language News

30 марта на площадке Точки кипения студенты 1 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» стали участниками проектной сессии «Стань соавтором нового нацпроекта «Молодёжь России».

Национальный проект призван объединить все механизмы поддержки, которые сегодня предоставляются государством для молодёжи, а также затронуть все существующие аспекты жизни молодых, начиная с инфраструктуры, карьеры, предпринимательства и заканчивая добровольчеством, наукой и международным молодёжным сотрудничеством.

20 марта Росмолодёжь запустила открытый сбор предложений в будущий национальный проект «Молодёжь России», который анонсировал Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию. Каждый молодой гражданин РФ от 14 до 35 лет, а также все неравнодушные граждане, могут внести свои предложения на портале «Госуслуги» до 10 апреля.

Будущие управленцы не остались в стороне и сформировали пул инициатив, затрагивающих приоритетные направления молодёжной политики:

поддержка молодых семей через введение семейных социальных карт, развитие системы субсидирования путешествий внутри страны;

реализация комплексной программы оздоровления молодёжи «Берегу здоровье смолоду»;

поддержка молодёжного спорта через проведение марафонов (массовых культурных забегов по достопримечательностям малых уголков страны), в том числе их интеграция в линейку форумов Росмолодёжи и другие инициативы.

В общей сложности, через портал «Госуслуги» от наших студентов было направлено пять инициатив, которые, мы уверены, найдут свое отражение в итоговом документе.

А в целом на данный момент среди предложений, которые уже были внесены россиянами, наиболее распространены следующие направления: почти четверть предложений связаны с поддержкой молодёжных общественных объединений, также популярны инициативы по поддержке молодёжного спорта и здорового образа жизни (13%). Следом идут: духовно-нравственное воспитание молодёжи (11%), поддержка профессионального развития молодых специалистов и трудоустройство молодёжи (9%), поддержка молодёжных инициатив (7%), поддержка молодых семей (7%) и другие.

Почти 80% предложений вносит молодёжь от 14 до 35 лет, еще около 20% инициатив приходится на граждан от 36 лет. Среди молодёжи наиболее активной аудиторией в ходе сбора на сегодня являются граждане от 14 до 17 лет — 34% всех предложений принадлежат подросткам.

Среди регионов также выделились лидеры: 11% всех предложений приходится на граждан, проживающих в Калужской области, 6% — в Москве, по 5% — Брянской, Ростовской и Тамбовской областях, еще 4% — в Томской области, а по 3% — в Челябинской, Новосибирской областях и Алтайском крае.

Пожелаем нашим ребятам, чтобы их инициативы оказались приняты.

