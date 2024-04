Собянин: Городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сегодня на Москву обрушилась непогода — сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали больше 21 метра в секунду. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

«Мы своевременно приняли все меры оповещения. Оперативно были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД и др. Но, к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли. Мои соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Мэр Москвы.

Городские службы в оперативном режиме принимают все меры по устранению последствий непогоды.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI