Сильный ветер: летние веранды и парки временно закроют из-за непогоды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Летние веранды кафе не будут работать в Москве в среду, 3 апреля, из-за штормового ветра. Руководителей предприятий общественного питания также попросили укрепить все уличные конструкции и закрыть зонты.

Кроме того, из-за сильного ветра принято решение о закрытии всех парков, подведомственных столичному Департаменту культуры. Посетителей просят покинуть природные территории. Работа торговых объектов в парках приостановлена, убраны или зафиксированы легковозводимые конструкции.

В городе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили об усилении ветра до 21 метра в секунду. Столичные коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Подготовлены источники аварийного энергоснабжения.

Москвичей просят быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

