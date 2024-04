«Роснефть» организовала цифровой турнир по разработке месторождений

Source: MIL-OSI Russian Language News

Крупнейший научный институт «Роснефти» в Уфе организовал первый цифровой турнир по разработке месторождений. В соревновании приняли участие студенты горно-нефтяного факультета Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Все задания соревнования выполнялись в современных программных комплексах «Роснефти» («РН–КИН», «РН–КИМ» и «РН–ГЕОСИМ»). На основе исходных данных (проницаемость горной породы, нефтенасыщенность пласта, контуры залежи) участники должны были определить стратегию развития месторождения на 10 лет вперед. Победителями становились те участники, которые добыли наибольшее количество виртуальной нефти и получили максимальную прибыль. Абсолютным лидером стал Айдар Бахтегареев с результатом более 695 тыс. тонн цифровой нефти и свыше 4 млн виртуальных рублей. По словам победителя, решающую роль сыграли знания, полученные на практике в институте.

Большинство участников турнира впервые работали с таким программным обеспечением. Для повышения своих компетенций студенты рассматривают возможность продолжить обучение в магистратуре корпоративной кафедры «Цифровые технологии в разработке нефтяных и газовых месторождений».

Уфимский научный институт Компании, являясь крупнейшим разработчиком наукоемкого программного обеспечения «Роснефти», не только создает цифровые продукты, но и обучает работе с ними. Для образовательных целей вузам страны безвозмездно передано свыше 4500 академических лицензий. Турнир – еще одна возможность для обучения будущих специалистов.

4 апреля научный институт «Роснефти» проведет на базе УГНТУ онлайн–чемпионат по геонавигации. Студенты и преподаватели вуза будут осваивать эффективное бурение горизонтальных скважин в сложных геологических условиях при помощи симулятора «РН–ГОРИЗОНТ+». В симуляторе реализована вся цепочка действий специалистов, задействованных в бурении: оперативное получение данных, их анализ, передача корректировок на буровую и т. д.

