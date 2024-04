Промкомплексы и поликлиники: столица заключила с инвесторами свыше 80 соглашений по программе стимулирования создания мест приложения труда

Source: MIL-OSI Russian Language News

Девелоперы построят 147 коммерческих и социальных объектов в рамках соглашений, заключенных по программе стимулирования создания мест приложения труда. Их совокупная площадь превысит 3,8 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года. За это время город заключил с девелоперами более 80 соглашений, по которым в столице будет построено 147 объектов коммерческой и социальной инфраструктуры. Инвесторы возведут 59 детских образовательных учреждений, 14 промышленных комплексов, 43 офисно-деловых центра, восемь логистических парков, три центра инноваций, 14 торговых и торгово-развлекательных центров, две поликлиники, три спорткомплекса и музей», — рассказал Владимир Ефимов.

В реализацию этих проектов будет вложено более 1,2 триллиона рублей. В результате в столице появится свыше 170 тысяч рабочих мест.

«С начала 2024 года город заключил с инвесторами 14 соглашений о создании 17 мест приложения труда. Девелоперы построят 11 офисно-деловых объектов, два торговых центра, два логистических комплекса, учебно-воспитательный комплекс и детский сад. После ввода объектов в эксплуатацию там смогут трудоустроиться более 50 тысяч человек», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По условиям программы стимулирования создания мест приложения труда девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся рабочие места.

Ранее Сергей Собянин одобрил 12 проектов по программе создания мест приложения труда. Направить заявку для участия в ней застройщики могут через онлайн-сервис на столичном инвестиционном портале.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

