Программа ФОТ 3.0 позволила бизнесу сохранить более 740 тысяч рабочих мест

?рограмма ФОТ 3.0, запущенная в 2021 году в рамках поддержки российского бизнеса по восстановлению от последствий коронавирусной инфекции, позволила сохранить более 740 тысяч рабочих мест. Об это сообщили в Минэкономразвития России, комментируя слова Председателя Правительства России Михаила Мишустина о том, что, благодаря слаженной работе всех ветвей власти, в ковид предпринимателям удалось сберечь коллективы, производство и рабочие места.

По словам заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, в январе 2024 года был закрыт последний кредитный договор по этой программе, а в марте погашена субсидия банку. Таким образом, государство выполнило все обязательства перед банками и бизнесом.

«Благодаря реализации этой антикризисной программы в период короновирусных ограничений удалось сохранить 740 тысяч рабочих мест. Всего по программе было заключено более 42 тысяч кредитных договоров, объем поддержки составил 146 млрд рублей. Реализация программы ФОТ 3.0 – это один из первых успешных примеров взаимной ответственности государства и бизнеса: государство оказывает необходимую поддержку, а компания сохраняет рабочие места», – отметила Татьяна Илюшникова.

Программа ФОТ 3.0 – одна из первых программ, выстроенных по таргетированному, адресному принципу. Тогда господдержка сконцентрировалась на отраслях, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Это общественное питание, культура, спорт и развлечения, организация мероприятий, туристический бизнес.

Наиболее востребована кредитная программа оказалась у бизнеса Москвы – почти 16% от общего объема договоров заключены предпринимателями столицы. Среди региональных лидеров также Московская область (5%), Санкт-Петербург (4,9%), Краснодарский край (4,7%).

Наибольший спрос в кредитах был со стороны компаний общественного питания – было заключено почти 20 тысяч кредитных договоров на сумму 74,5 млрд рублей.

В рамках программы индивидуальные предприниматели и юридические лица могли получить кредит на срок до 18 месяцев по ставке 3% годовых при условии сохранения занятости на уровне не менее 90%. При этом в течение первых 6 месяцев были исключены выплаты по основному долгу и процентам, в течение последующих 12 месяцев происходило погашение кредита, а также выплата процентов. Дополнительно у заемщиков была возможность продлить срок кредитного договора до 6 месяцев в случае получения «кредитных каникул».

Лидерами по предоставленным кредитам среди участвующих в программе банков стали Сбербанк, ВТБ и ПСБ.

