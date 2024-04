Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехе состоялась рабочая встреча представителей СПбПУ и ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт». Со стороны нашего университета на мероприятии присутствовали проектор по образовательной деятельности Людмила Панкова, ученый секретарь университета Дмитрий Карпов, и.о. директора Инженерно-строительного института Марина Петроченко. Агрофизический научно-исследовательский институт представляли директор, член-корреспондент РАН, Юрий Валентинович Чесноков, заместитель директора по научной работе Наталья Петровна Бучкина, заведующий лабораторией, заслуженный мелиоратор России Юрий Григорьевич Янко.

Стороны обсудили следующие вопросы:

развитие совместных образовательных программ по подготовке кадров мелиоративного профиля;

проведение совместных научно-исследовательских работ в области водной мелиорации земель;

привлечение специалистов Агрофизического научно-исследовательского института для проведения лабораторных и практических занятий у студентов, обучающихся по направлениям «Строительство» и «Строительство уникальных зданий и сооружений»;

организация практик для студентов Инженерно-строительного института СПбПУ.

На встрече достигнута договоренность о создании базовой кафедры водной мелиорации ФГБНУ АФИ на базе Инженерно-строительного института Политеха.

В завершение беседы Юрий Янко подарил представителям СПбПУ издание ФГБНУ АФИ «Руководство по мелиорации полей», авторы Г. Г. Гулюк, Ю. Г. Янко, В. И. Штыков, М. Б. Черник, А. Ф. Петрушин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI