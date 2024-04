Политех на заседании оргкомитета форума БРИКС

Source: MIL-OSI Russian Language News

21 марта в правительстве Москвы состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению международного муниципального форума БРИКС, который в этом году пройдёт в столице нашей страны. Санкт-Петербург представляли председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев и заместитель председателя КВС Вячеслав Калганов. От Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в заседании принял участие начальник Управления международного сотрудничества Владимир Хижняк.

Заседание провёл министр правительства Москвы — руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, заместитель председателя оргкомитета форума Сергей Черёмин. Он сообщил участникам совещания, что форум планируется провести с 26 по 28 августа в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне. В ближайшее время оргкомитет разработает концепцию и деловую программу. Также в рамках мероприятия предлагается провести международный межпарламентский муниципальный форум, международный транспортный форум и ряд активностей, направленных на продвижение лучших российских технологий по цифровизации, образованию, здравоохранению, экологии и др. Специалисты разработают культурную программу, логистику, выставочные и другие мероприятия.

Уже подготовлен список городов и регионов, которые приглашаются на форум. МИД даст свой комментарий по этому списку. Оргкомитет предлагает добавить к участникам дружественные города из недружественных стран, главы которых вышли с инициативой выступить на мероприятии и уже подтвердили своё участие. Росконгресс разработал брендбук форума.

Заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Инна Святенко в выступлении отметила, что форум БРИКС станет хорошим продолжением саммита БРИКС, в котором принял участие президент России Владимир Путин. Инна Юрьевна сообщила, что на ММФ БРИКС планируется обсудить развитие инновационных кластеров с участием университетов, развитие сотрудничества по нескольким блокам партнёров — это Китай, Индия, Африка, Южная Америка и др. Кроме этого, Инна Святенко рассказала, что в ближайшее время будет участвовать в Международной Ассамблее в Женеве, на которой объявит о проведении ММФ БРИКС в Москве.

Начальник отдела по вопросам участия России в БРИКС департамента внешнеполитического планирования МИД России Михаил Мальков считает, что проведение ММФ БРИКС — это определённый вызов, поскольку объединение сейчас включает десять стран, и одним из приоритетов для участников должно стать содействие в интеграции новых членов БРИКС в наше содружество. По его мнению, нужно уделить особое внимание тому, чтобы привлечь к участию в форуме представителей бизнеса, причём не только крупных корпораций, но и компаний среднего бизнеса, для которых эта площадка может стать трамплином для организации эффективного взаимодействия с российскими компаниями, университетами, научными и другими организациями.

Председатель КВС Евгений Григорьев отметил хороший опыт проведения международных муниципальных форумов БРИКС у Северной столицы. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил, город примет самое активное участие в подготовке и проведении форума в Москве.

Председатель Совета директоров АО «ТВ БРИКС» Иван Поляков предложил участникам обеспечить информационное освещение своих активностей на мероприятии в других странах. Он сообщил, что к настоящему времени проведены переговоры и заключены соглашения с медиакорпорациями Китая и Индии, которые готовы рассказывать о всех событий форума. Информация будет распространяться и в других странах. Являясь также председателем Делового Совета Россия — АСЕАН, Иван Викторович отметил, что по всем направлениям будут созданы рабочие группы.

Начальник Управления международного сотрудничества СПбПУ Владимир Хижняк предложил не только предоставлять российским участникам списки представителей зарубежных стран, но по запросу делиться контактами сотрудников зарубежных компаний и организаций для обсуждения возможных направлений сотрудничества. Также это даст возможность пригласить перспективных партнёров на свои мероприятия. Сергей Черёмин поддержал это предложение. Он намерен оказать содействие в продвижении СПбПУ и популяризации его как ведущего технического вуза России в зарубежных странах. Готовность к активному медийному взаимодействию АО «ТВ БРИКС» с СПбПУ выразил и Иван Поляков.

Политех — стратегический партнёр форума БРИКС. Третий раз мы будем участвовать в этом мероприятии. Оргкомитет всегда отмечал хорошую подготовку университета к этому значимому событию. Уверен, что и в этот раз нам удастся привлечь новых зарубежных партнёров и организовать эффективное сотрудничество с ними , — прокомментировал Владимир Хижняк.

В заключение Сергей Черёмин выразил уверенность в том, что форум БРИКС в Москве станет по-настоящему грандиозным событием.

