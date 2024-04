Политех и Министерство просвещения Казахстана договорились о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

29 марта состоялась встреча руководства Политехнического университета и делегации департамента профессионально-технического образования Министерства просвещения Республики Казахстан.

В приветственном слове проректор по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ Дмитрий Тихонов отметил взаимный интерес к совместным проектам, представил основные возможности университета в части профессионального обучения, образовательного консалтинга, дополнительного образования и рассказал о стажировках в лабораториях вуза.

Делегацию Министерства просвещения Республики Казахстан возглавлял советник министра Кадырбек Борибеков. Он поделился опытом работы системы образования и обозначил ключевые аспекты взаимодействия.

Участники встречи обсудили формирование основных образовательных программ в системе среднего профессионального образования (СПО), дополнительного профессионального образования (ДПО), поговорили о повышении квалификации педагогических работников и мастеров производственного обучения, а также о подготовке тренеров и преподавателей-наставников для выступления студентов в чемпионатах профессионального мастерства.

Директор Института СПО Роман Байбиков рассказал о специальностях, которые реализуются сегодня в СПбПУ, и практико-ориентированном подходе в учебном процессе. Также участники рассмотрели проблемы при проведении квалификационных и демонстрационных экзаменов с привлечением работодателей и перспективы трудоустройства выпускников в 2024 году.

Об особенностях реализации программ ДПО и повышения квалификации сотрудников Политеха рассказала директор Центра развития дополнительного образования СПбПУ Марина Беляева. Директор Центра качества образования Елена Зима представила проект «Центры компетенций» АНО «Россия — страна возможностей».

Наши коллеги отметили глубокую заинтересованность работодателей Казахстана в развитии у студентов гибких навыков (soft skills). Сертификация уровней сформированности определённых наборов надпрофессиональных компетенций набирает популярность среди студентов. В этом смысле проект “Центры компетенций” имеет огромный потенциал для тиражирования, поскольку на системном уровне охватывает всё профессиональное образование, начиная с выработки единого понятийного аппарата и заканчивая конкретными инструментами для диагностики и развития гибких навыков , — отметила Елена Зима.

По итогам встречи участники решили разработать дорожную карту, в которую войдут пункты, посвящённые академической мобильности педагогов и студентов, стажировкам в СПбПУ и в образовательных организациях республики Казахстан, а также перспективам получения студентами двойных дипломов среднего и дополнительного профессионального образования, повышения квалификации работников.

