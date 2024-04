Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Музей-заповедник «Коломенское» открывает просветительский проект «Лекториум». Он пройдет с 6 апреля по 14 декабря во дворце царя Алексея Михайловича. Участников ждут тематические встречи с представителями творческих профессий.

Первая встреча состоится 6 апреля. Ее проведет художник Евгений Кравцов, преподаватель Московского академического художественного училища. После все желающие могут посетить выставку «Русский стиль в искусстве в конце XIX — начале XX века» во дворце царя Алексея Михайловича. Для участия необходима регистрация.

Работы Евгения Кравцова отличает глубокий символизм и психологизм с образами и смыслами, отражающими историю. Он нередко изображает природу Русского Севера, куда отправляется в экспедиции. Его избранный жанр — натюрморт.

Картины Евгения Кравцова можно увидеть в музее Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а также в частных коллекциях как в России, так и за рубежом. Кроме того, художник принимал участие в реконструкции деревянного дворца царя Алексея Михайловича.

Вход на мероприятия «Лекториума» доступен по предварительной регистрации на сайте музея-заповедника.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI