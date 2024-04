От дома до метро: благодаря новому автобусному маршруту № 298 москвичи могут быстро доехать до станции «Саларьево»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Новый автобусный маршрут № 298, который заработал в столице 23 марта, позволяет пассажирам быстро и комфортно добираться от жилого комплекса (ЖК) «Филатов луг» до ближайшей станции метро «Саларьево». По этому маршруту курсируют три автобуса среднего класса, а интервал их движения — от 12 до 20 минут. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В первую неделю работы пассажиры совершили на новом маршруте уже около пяти тысяч поездок. В перспективе им также смогут пользоваться жители строящегося ЖК “Саларьево парк”, на территории которого скоро появится и школа. Мы развиваем сеть маршрутов наземного городского транспорта для удобства горожан, как поручил Сергей Собянин», — рассказал Максим Ликсутов.

Направить свои предложения и пожелания по работе действующих или открытию новых маршрутов можно через форму обратной связи на едином транспортном портале Москвы, а также по телефону: 3210.

Узнать все о работе маршрутов наземного транспорта столицы также можно в телеграм-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

