Оптимизация, экономия и рост: как нацпроект «Производительность труда» помогает столичным транспортным компаниям

С начала 2022 года 12 компаний транспортной отрасли столицы присоединились к национальному проекту «Производительность труда». О том, как участие в нацпроекте помогает предприятиям оптимизировать рабочие процессы и наращивать экономические показатели, рассказала Мария Багреева, Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития.

«Транспорт — одна из приоритетных отраслей нацпроекта “Производительность труда”. С помощью инструментов бережливого производства компании оптимизируют внутренние процессы в транспортных и грузовых перевозках, снижают затраты и повышают качество работы. Это способствует улучшению комфортной среды в городе и обеспечивает рост экономических показателей во многих смежных отраслях. За два года участниками нацпроекта стали 12 компаний транспортной отрасли Москвы, восемь из них уже завершили пилотные проекты и смогли увеличить производительность в среднем в 1,8 раза. Их рабочие процессы ускорились на 55 процентов, неиспользуемые запасы сократились на 40 процентов. Совокупный экономический эффект превысил 238 миллионов рублей», — отметила Мария Багреева.

Она также добавила, что в рамках нацпроекта 140 сотрудников предприятий, работающих в транспортной отрасли, прошли обучение, а 46 специалистов стали внутренними инструкторами по бережливому производству и теперь помогают своим коллегам внедрять практику непрерывных улучшений.

Благодаря нацпроекту бизнес-процессы сейчас улучшают такие известные транспортные компании, как государственное унитарное предприятие (ГУП) «Московский метрополитен», АО «Федеральная пассажирская компания», ГУП «Мосгортранс» и ООО «Газпромтранс».

Так, во время реализации пилотного проекта столичный оператор наземного городского пассажирского транспорта — ГУП «Мосгортранс» — увеличил на треть производительность труда при проведении ТО-2 (технического обслуживания) автобусов на эксплуатационной площадке «Бибирево». Такой результат был достигнут за счет снижения продолжительности техобслуживания одного автобуса до 7,5 часа. Это на 63 процента меньше, чем до присоединения к нацпроекту. В месяц на площадке обслуживают 52 машины вместо 43.

Среди представителей отрасли, завершивших первый этап нацпроекта, — логистическая компания «Нортранс». Благодаря инструментам бережливого производства она смогла улучшить процесс управления и контроля заказов в рейсах. На обработку одной заявки теперь уходит в среднем 45 часов — на 84 процента меньше, чем раньше, а диспетчер может за сутки обработать 15 заявок вместо девяти.

Национальный проект «Производительность труда» — мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024-го в нем смогут принять участие 419 предприятий.

С 2022 года реализацией проекта в столице занимается региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), подведомственный Департаменту экономической политики и развития. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона (город Москва).

В рамках национального проекта «Производительность труда» в столице проводится конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2024». Подать заявку на участие в нем можно до 28 июня 2024 года.

Подробнее о нацпроекте «Производительность труда» и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

