Новую технологию пластической хирургии запатентовали в Новосибирском государственном университете

Сотрудниками Центра постдипломного медицинского образования Института медицины и психологии НГУ разработан «Способ трехплоскостной структурной сохраняющей маммопластики для коррекции птоза на имплантате», на который НГУ получил патент на изобретение в 2024 году.

Главное отличие нового метода от большинства применяемых в настоящее время способов коррекции птоза (опущения) молочной железы в сохраняющем характере пластической хирургии. Способ, запатентованный новосибирскими учеными, направлен на достижение требуемого эстетического результата без разрушения тканей органа и с сохранением всех функций молочной железы, включая способность к лактации, чувствительность и т.д.

Как отмечают сами разработчики технологии, в ней собраны и творчески переработаны компетенции, ранее накопленные нашей медициной, прежде всего, в российской школе хирургии.

— Запатентованный способ учитывает множество анатомических аспектов, особенности строения сосудистой сети молочной железы, ее лимфотока, другие параметры. В результате врачи получают возможность корректировать форму органа, манипулируя сосудами и тканями, но сохраняя при этом их целостность. А место расположения разреза обеспечивает фактическое отсутствие видимых следов хирургии. Да, это сложная операция, но она вполне по силам квалифицированному хирургу и дает хорошие результаты, — рассказал один из авторов патента, профессор Центра постдипломного медицинского образования Института медицины и психологии НГУ, д.м.н., ведущий пластический хирург Центра медицины «Авиценна» Андрей Викторович Козлов.

Он также отметил, что хоть подобные операции проводят только в «Авиценне», выступившей партнером университета в данном исследовании, созданная ими технология сохраняющей маммопластики была представлена на ряде российских и международных медицинских конгрессов и вызвала большой интерес со стороны врачебного сообщества.

Еще одной особенностью полученного патента является то, что двое из трех патентодержателей — ординаторы НГУ, то есть, люди, получающие последипломное медицинское образование, что встречается довольно редко. Обычно авторами подобных работ выступают более опытные врачи.

— Это говорит, прежде всего, о фундаментальном подходе и качестве образовательной работы в Институте медицины и психологии НГУ. Ну и конечно, получение патента — итог совместной работы с Центром трансфера технологий и коммерциализации НГУ и нашим партнером в лице клиники «Авиценна». В результате есть и эффективная медицинская технология, и хороший задел на дальнейшую научную работу в этом направлении у самих ординаторов, — уверен Андрей Козлов.

