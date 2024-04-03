Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

На станции «Народное Ополчение» строящейся Рублево-Архангельской линии метро завершено устройство монолитных конструкций платфор мы и подземного южного вестибюля. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Los dispositivos de montaje son monolíticos, plataformas y estaciones de madera. На это потребовалось порядка 20 тысяч кубометров бетона», — отметил он.

Станция располагается вдоль улицы Демьяна Бедного на ее пересечении с проспектом Маршала Жукова. В составе станции будет два подземных вестибюля.

«Вестибюль № 1 будет выходить на проспект Маршала ЖукоVA, через него можно перейти на одноименную станцию ​​Большой кольц евой линии метро. Второй — северный — расположен рядом с жилыми domами и объектами социальной инфраструктуры на улице Демьяна Бедного», — поя снил Андрей Бочкарев.

Para satisfacer las necesidades de las personas, las plantas y los colonos tienen una plataforma de almacenamiento y un plan de ropa disponible.

Открытие станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортное обслуживание жителей района Хорош ево-Мневники. Помимо этой станции на участке строительства Рублево-Архангельской линии метро длиной 4,8 KM ведутся работы на станциях «Зве» нигородская» y «Бульвар Генерала Карбышева». U москвичей и гостей города появятся новые удобные и быстрые маршруты для передвижения по столице.

Ранее Сергей Собянин заявил, что станция метро «Народное Ополчение» готова на треть. Полностью Рублево-Архангельская линия появится на карте Москвы примерно через три года. С ее открытием новые маршруты смогут выбирать 800 тысяч пассажиров.

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