На Гоголевском бульваре открылась выставка, посвященная победителям конкурса «Общественное признание»

На Гоголевском бульваре открылась фотовыставка, посвященная достижениям активных горожан — победителей конкурса «Общественное признание», организованного Общественной палатой Москвы.

Среди направлений деятельности конкурсантов — проведение культурных и патриотических мероприятий, озеленение района, спасение бездомных животных, помощь в трудной ситуации и другие.

«Москвичи любят свой город, и это очень заметно по тем поступкам, которые они совершают: кто-то украшает цветами свой двор или свой район, кто-то заботится о пенсионерах, кто-то помогает бездомным животным. Здесь действительно важен вклад неравнодушного человека с добрым сердцем», — отметила Арина Шарапова, заместитель председателя Общественной палаты Москвы.

На выставке представлены истории и фотографии победителей конкурса, которых наградили в ноябре 2023 года. Один из них — музыкант Николай Цихелашвили. Артист проводит благотворительные концерты в различных городах России и Белоруссии. С 2005 года он организовал более тысячи мероприятий, зрители которых получают в подарок диски с патриотическими песнями.

Любовь Анисимова, волонтер проекта «Добро помогает», наряду с другими участниками проекта поддерживает нуждающихся в помощи: раздает малообеспеченным семьям одежду и книги, доставляет пенсионерам продукты и лекарства, а также выгуливает собак, хозяева которых находятся в отъезде.

Помимо этого, на выставке рассказывается о деятельности Виктории Галиакберовой — руководителя эколого-просветительского центра парка «Яуза». Она в интерактивно-игровом формате знакомит москвичей с профессиями будущего в сфере экологии, организует экологические квесты и летние образовательные программы.

Подробнее узнать о конкурсе «Общественное признание» и подать заявку на участие можно по ссылке.

