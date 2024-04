Москвичи могут бесплатно взять напрокат электровелосипеды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

По поручению Сергея Собянина сервис городского велопроката «Велобайк» возобновляет бесплатные поездки на электровелосипедах 2.0. Горожане вновь могут бесплатно ездить по безлимитным билетам «Единый» и картам москвича для обучающихся.

«Обладатели “длинных” проездных на городской транспорт снова могут пользоваться велопрокатом бесплатно. Так еще больше людей будут чаще выбирать велосипед для поездок на небольшие расстояния. Например, когда нужно добраться от станции метро до дома. Продолжаем развивать велоинфраструктуру столицы, как поручил Сергей Собянин», — сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно привязать карту москвича для обучающихся на 30, 90 дней или билет «Единый» на 30, 90 или 365 дней, записанный на «Тройку», в личном кабинете приложения «Метро Москвы» и активировать бесплатные поездки в веб-приложении сервиса «Велобайк» . Подробнее — по ссылке.

Количество поездок в день неограниченно, время каждой из них — до 30 минут. Ездить можно до конца действия проездного или до окончания велосезона, а общее число поездок зависит от категории абонемента: на 30 дней — 60 бесплатных поездок, на 90 дней — 180, а билет «Единый» на 365 дней дает право на 390 поездок.

Пока для бесплатных поездок есть три тысячи электровелосипедов 2.0. По мере появления в городе других моделей акция будет распространяться и на них.

