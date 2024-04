Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

?вразийский экономический союз на практике доказал свою эффективность, достойно пройдя испытания коронавирусными ограничениями и массированным экономическим давлением на экономики России и Белоруссии.

Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач, комментируя слова Михаила Мишустина во время отчета в Госдуме об успешном развитии Союза в 2023 году.

«По итогам 2023 года рост ВВП ЕАЭС достиг 3,8%, что значительно лучше среднемировых темпов роста, – отметил замминистра. – Причём показатели экономик Армении, Казахстана и Киргизии выше средних по Союзу – их рост составил от 5,1% в Казахстане до 8,7% в Киргизии. Динамика развития ЕАЭС опережает Европейский союз, балансирующий на грани рецессии и показатели остальных стран СНГ, не вошедших в ЕАЭС. За прошлый год ВВП стран СНГ вне ЕАЭС вырос на 3,2%.

В рамках ЕАЭС, по его словам, проводится активная работа по поддержке кооперационных производств и проектов. С этого года будет запущен механизм их софинансирования из бюджета Союза.

«Мы ориентируемся на поддержку многосторонней кооперации, в которую вовлечены предприятия из разных стран Союза. В этом году заложили в бюджет Союза 1,8 млрд рублей на эти цели», – заключил Дмитрий Вольвач.

В данный момент страны Союза уже приступили к реализации «Евразийского экономического пути» – Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов на территории Евразийского экономического союза до 2030 и 2045 года, утверждённой главами государств в декабре прошлого года по инициативе Президента России Владимира Путина в год Председательства РФ в органах ЕАЭС.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI