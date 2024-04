Максим Решетников: в основе экономики предложения – рост инвестиций для расширения внутреннего производства

Source: MIL-OSI Russian Language News

?дним из главных результатов работы Правительства в 2023 году стало обеспечение устойчивости экономики и ее рост, основная задача в текущем году – добиться стабильности этого роста. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, комментируя итоги отчета Председателя Правительства Михаила Мишустина в Государственной Думе.

«Из главного, что все отметили, – это устойчивость нашей экономики, экономический рост, который мы видели по прошлому году и который продолжается в этом году. Наша основная задача – продолжить делать все, чтобы это рост оказался стабильным, чтобы его темпы соответствовали ожиданиям людей», – сказал глава Минэкономразвития РФ.

Он подчеркнул, что в первую очередь это связано с формированием экономики предложения – задачей, которую поставил Президент на ПМЭФ-2023 и которая для Правительства стала ключевой. В первую очередь, эта модель заключается в привлечении инвестиций для расширения внутреннего производства.

В рамках отчета обсуждалась работа действующих инструментов поддержки инвестиций – соглашения о защите и поощрении капиталовложений, использование средств ФНБ, Фабрика проектного финансирования. Максим Решетников обратил внимание, что инвестиции по прошлому году выросли почти на 10% в сопоставимых ценах. «По этому году все не так просто, потому что действуют высокие процентные ставки, это отражается на инвестиционной активности. Наша задача – используя имеющийся инструментарий – и субсидирование процентных ставок, и длительные гарантии для инвесторов – сделать так, чтобы инвестпроекты продолжались. На этом мы сосредоточены по поручению Правительства», – подчеркнул он.

Министр обратил внимание, что буквально на прошлой неделе были подведены итоги большого отбора проектов в сфере туризма на общую сумму порядка 900 млрд рублей. «Это то, что позволит насытить экономику услугами, в которых нуждаются наши граждане – гостиницы, горнолыжные курорты, аквапарки и так далее», – отметил он.

По словам Максима Решетникова, важно продолжать работать по этим проектам именно сейчас, когда готовятся новые предложения по национальным проектам в развитие Послания Президента Федеральному собранию. «Сейчас очень важна конкретная калибровка программ, чтобы добиться максимального эффекта от тех средств, которые выделяются на поддержку экономики и в целом на социально-экономическое развитие», – заключил он.

