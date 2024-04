ИТ-полигон, амфитеатр и библиотечный центр: в поселении Десеновском планируют построить крупный образовательный комплекс

Source: MIL-OSI Russian Language News

Образовательный комплекс в поселении Десеновском, в который войдет школа на 1350 мест и детский сад на 350 мест, планируют достроить в 2026 году. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В поселении Десеновском началось строительство соцобъекта на 1700 мест. Общая площадь здания составит 26,6 тысячи квадратных метров. Образовательный комплекс будет возведен за счет внебюджетных источников. В нем предусмотрена школа высотой от двух до четырех этажей для 1350 учеников и трехэтажный детский сад на 350 мест», — отметил Андрей Бочкарев.

В центральной части здания разместится многофункциональный библиотечный центр и обеденный зал. В блоке основной и средней школы откроют ИТ-полигон, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы. На прилегающей территории планируют построить амфитеатр для отдыха и занятий на открытом воздухе, а также спортивную зону с площадками для игр.

После завершения строительства образовательный комплекс передадут городу.

Как рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, в настоящий момент ведется устройство котлована и разработка грунта под будущий фундамент здания.

«Монолитное здание в форме звезды с четырьмя лучами состоит из нескольких блоков: общешкольных помещений средней и старшей школы, начальной школы, спортивного блока и детского сада. В центре здания предусмотрено многосветное пространство — амфитеатр, который станет точкой притяжения для учеников», — рассказал Владимир Жидкин.

До конца года в Москве планируют построить еще 24 детских сада и 29 школ

Социальный объект строят в районе Новые Ватутинки по адресу: поселение Десеновское, микрорайон Десна, квартал 4.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Троицком и Новомосковском административных округах в эксплуатацию ввели уже девять домов по программе реновации. Еще четыре здания находятся в процессе строительства, а 10 — в стадии проектирования. Кроме того, возводятся образовательные, спортивные объекты и медицинские учреждения.

