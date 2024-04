Инвесторы арендовали более 60 объектов недвижимости по городской программе «1 рубль за квадратный метр в год»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

По льготной программе «1 рубль за квадратный метр в год» предприниматели арендовали в столице уже 62 здания и помещения для открытия бизнеса в объектах культурного наследия и размещения детских образовательных учреждений и гостиниц. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Программа выгодна всем: городу, предпринимателям и жителям. Благодаря ей архитектурный облик Москвы преображается, реализуются новые проекты, а бизнес получает возможность пользоваться столичной недвижимостью по символической цене. Сейчас по программе “1 рубль за квадратный метр в год” действует 62 договора аренды зданий и помещений общей площадью 60,4 тысячи квадратных метров. Инвесторы, которые занимают 43 объекта недвижимости, уже выполнили все условия соглашений и перешли на льготную ставку аренды», — рассказал Владимир Ефимов.

Льготная программа, по которой предприниматели могут арендовать городскую недвижимость за один рубль за квадратный метр в год, начала действовать в 2012 году и изначально касалась только объектов культурного наследия. С 2013-го в восстанавливаемых зданиях и помещениях можно открывать объекты образования, а с 2022-го — гостиницы.

Для того чтобы воспользоваться программой, инвесторы должны принять участие в аукционах по аренде нежилых объектов недвижимости. Город заключает с победителями торгов договоры: на 49 лет — для размещения бизнеса в объектах культурного наследия и образовательных учреждений и на 20 лет — для открытия гостиниц. Льготная ставка аренды начинает действовать после выполнения всех условий программы.

«Из 62 зданий и помещений, арендованных по программе, 29 находятся в центре столицы. Девять — на востоке, семь — на юго-востоке, пять — на северо-западе, по три — на западе, севере и юге, два — на юго-западе города и один — в Зеленограде», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Восстановление объектов культурного наследия ведется по поручению Сергея Собянина.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

