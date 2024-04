Завершены строительно-монтажные работы по энергоснабжению транспортного хаба «Говорово»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили строительно-монтажные работы для обеспечения энергоснабжения нового транспортного хаба «Говорово» в ТиНАО. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Завершили мероприятия по обеспечению электроэнергией транспортного хаба “Говорово” в ТиНАО, который объединил одноименную станцию метро и остановки наземного общественного транспорта», — отметил он.

Специалисты проложили кабельные линии напряжением 10 и 0,4 киловольта общей протяженностью более пяти километров. Работы проводились максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально направленного бурения.

«Построена двухтрансформаторная подстанция на 0,4–10 киловольт, которая оборудована устройствами релейной защиты и автомеханики, телемеханики, канала связи и передачи данных. Установлены два трансформатора мощностью по одной тысяче киловольт-ампер, общая присоединенная мощность объекта составит 756 киловатт», — рассказал Петр Бирюков.

Транспортный хаб обеспечен электроснабжением второй категории надежности. Это значит, что при возникновении технологического нарушения напряжение будет автоматически подано по резервной линии.

