До конца года в 24 регионах страны будут тестировать беспилотники

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

?оличество российских регионов, где будут действовать экспериментальные правовые режимы (ЭПР) по применению беспилотных авиационных систем (БАС), до конца года увеличится до 24. Об этом сообщили в Минэкономразвития России, комментируя слова Председателя Правительства России Михаила Мишустина о том, что Правительство начнет снимать барьеры, сдерживающие более активное использование беспилотников в экономике.

«До конца года планируем установить не менее 7 новых программ. В том числе 2 из них – касаются беспилотных авиационных систем. Снятию нормативных барьеров по установлению ЭПР будут способствовать и планируемые изменения в 258-ФЗ. Так, до 50 дней сократится минимальный срок установления ЭПР, статус будет присваиваться одновременно со вступлением в силу акта Правительства. Надеемся на рассмотрение поправок в 258-ФЗ в ближайшее время», – отметил заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.

По его словам, сегодня ЭПР по применению беспилотных авиационных систем реализуются в 22 регионах России, имеющих особое социально-экономическое значение (в сельском хозяйстве, тушении лесных пожаров, перевозке грузов, выполнении авиационных работ), в ЭПР принимает участие 74 компании и 8 ИП.

Также по поручению Правительства РФ ведется активная работа по подготовке совместно с экспертным и предпринимательским сообществом плана мероприятий («дорожной карты») реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» «Сертификация, допуск к эксплуатации и применение беспилотных авиационных систем в различных секторах экономики».

Основой для дорожной карты стал накопленный опыт организаций в сфере беспилотия, а также опыт по реализации ЭПР в сфере БАС. Курировать исполнение дорожной карты будет Минэкономразвития России.

Реализация экспериментов соответствует целям Стратегии развития беспилотной авиации и национального проекта «Беспилотные авиационные системы», курируемых Первым заместителем Председателя Правительства Андреем Белоусовым.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI