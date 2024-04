Доступность, безопасность и удобство: все больше москвичей выбирают наземный транспорт

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В марте московские автобусы, электробусы и трамваи перевезли почти на шесть миллионов пассажиров больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Москвичи выбирают наземный городской транспорт прежде всего за доступность, безопасность и удобство. Мы развиваем сеть маршрутов, добавляем новые остановки, обновляем парк — пассажиров перевозят лучшие и экологичные автобусы, трамваи и электробусы российского производства. Продолжаем создавать комфортные условия поездок и повышать качество обслуживания пассажиров по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.

Число поездок на автобусах и электробусах в первый весенний месяц в рабочие дни выросло почти на шесть процентов по сравнению с мартом 2024 года. Самыми популярными маршрутами стали Е85, М3 и № 605. Кроме того, на 13 процентов увеличилось количество поездок на трамваях, а наиболее востребованным оказался маршрут № 17 («Медведково» — «Останкино»).

Сегодня парк наземного городского транспорта насчитывает около 8,6 тысячи автобусов и электробусов, а также свыше 500 современных трамваев российского производства. По просьбам москвичей появляются новые маршруты, в том числе возле недавно построенных жилых комплексов. Кроме того, изменяют существующие, благодаря чему становится удобнее добираться до важных социальных объектов и станций метро и железнодорожных платформ. Сокращаются интервалы движения транспорта, уменьшается время ожидания на остановках. Помимо этого, город продолжает закупать новую технику, которую распределяют с учетом наиболее востребованных среди жителей и туристов маршрутов.

В 2023 году в Москве ввели 30 новых маршрутов, а также изменили 180 действующих. Для удобства горожан также появилось более 100 новых остановок наземного городского транспорта. С начала 2024 года организовано шесть новых маршрутов, почти у 60 скорректированы схемы движения и добавлены дополнительные остановки.

Так, от станции метро «Крылатское» до остановки «Кардиоцентр» начал курсировать автобус С280. Жителям теперь удобнее добираться до крупных медицинских учреждений. Еще по просьбам горожан появился автобус № 298. На нем можно доехать от жилого комплекса «Филатов луг» до станции метро «Саларьево». Маршрут автобуса № 447 продлили до Базовской улицы. На нем пассажиры могут добраться до 18 станций метро, Московских центральных диаметров, Московского центрального кольца и центра города. Кроме того, в Центральном административном округе остановки «Дом культуры Метростроя» и «Поликлиника № 116» перенесли на трамвайные платформы. Благодаря этому пересадка между автобусами и трамваями стала удобнее.

С 23 марта изменится работа наземного транспорта в 14 районах

Во время поездок на наземном городском транспорте пересадки между маршрутами бесплатные в течение 90 минут после первой оплаты проезда. Для удобства пассажиров у автобусов, электробусов и трамваев низкий уровень пола, есть откидная аппарель и накопительная площадка. Кроме того, салоны оборудованы системами климат-контроля и видеонаблюдения, также в них есть USB-слоты для зарядки телефонов и медиаэкраны. Кроме того, в салонах новых электробусов адаптивное освещение — холодное или теплое в зависимости от времени суток.

Для оплаты проезда в наземном городском транспорте установлены современные валидаторы. Они также позволяют активировать баланс карты «Тройка» после удаленного пополнения.

