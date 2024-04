Дмитрий Вольвач: год председательства в СНГ Россия использует для работы над стратегическими документами в области транспорта, страхования и химической промышленности

Source: MIL-OSI Russian Language News

?есмотря на существующие вызовы и сложности, перед странами СНГ открываются новые направления и возможности для экономического развития и сотрудничества. На фоне нарастающих процессов импортозамещения укрепляется промышленная кооперация, взаимная торговля и финансовый суверенитет объединения.

Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач, комментируя слова Михаила Мишустина во время отчета в Госдуме о расширении сотрудничества России с участниками Содружества Независимых Государств.

«Торгово-экономическое сотрудничество России с партнерами по СНГ последовательно развивается, – отметил замминистра. – Об этом свидетельствует постоянно увеличивающаяся доля стран СНГ в российском товарообороте, которая выросла с 10,4% 2019-го года до 14,6% в 2023 году. Основными торговыми партнерами России среди стран СНГ по-прежнему остается Белоруссия, доля которой в товарообороте нашей страны составила 44,8%, Казахстан – 27,4% и Узбекистан – 9,3%».

В 2024 году Россия председательствует в Содружестве Независимых Государств. Акцент в развитии партнерства со странами СНГ, по словам Дмитрия Вольвача, будет сделан на укреплении торгово-экономических связей, продовольственной и технологической безопасности, процессах формирования единого гуманитарного, культурного, образовательного и научного пространства между странами Содружества, а также на приумножении многовековых цивилизационных и духовных связей народов России с народами стран СНГ.

«Для нас Содружество Независимых Государств – это не только площадка для многостороннего диалога, но и реально действующий инструмент поддержки и развития исторически сложившихся торгово-экономических и гуманитарных связей, – подчеркнул он. – В рамках российского председательства в СНГ проводится работа по расширению взаимной торговли услугами и созданию благоприятного инвестиционного климата для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов».

Новые условия в сфере услуг и инвестиций, по словам замминистра, позволят увеличить товарооборот России со странами СНГ на 1,1%, что составит около 96,3 млрд рублей, а взаимную торговлю услугами – на 8%, что составит 93,4 млрд рублей.

В год своего председательства Россия будет уделять особое внимание развитию гуманитарной сферы на пространстве СНГ. Начнёт свою работу Международная организация по русскому языку, соглашение о деятельности которой главы государств Содружества подписали в октябре прошлого года в Бишкеке.

Кроме того, ради расширения интеграционного взаимодействия Содружества с другими объединениями Россия готова одному или сразу нескольким участникам Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности предложить статус государства-наблюдателя при СНГ.

«Рассчитываем, что год председательства мы сможем использовать для завершения работы над рядом стратегических документов в области транспорта, страхования и химической промышленности, – добавил Дмитрий Вольвач. – Считаем необходимым организовать новую площадку под эгидой Межгосбанка и заинтересованных финансовых институтов. Это позволит странам СНГ расширить использование национальных валют при осуществлении расчетов в рамках взаимной торговли и обеспечит взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений. В перспективе планируем разработать Меморандум о сотрудничестве стран СНГ в области цифровой трансформации транспортного комплекса».

Укрепление многостороннего сотрудничества, по его словам, является залогом сильной позиции стран СНГ на международной арене. Усиление позиций, в свою очередь, позволит улучшить условия доступа товаров на внешние рынки, предотвратит ущемление торгово-экономических интересов и повысит качество жизни граждан всех стран Содружества.

