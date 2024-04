Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Polina Macarov

Окончила бакалавриат НИУ ВШЭ по специальности «фундаментальная и прикладная лингвистика». Участник Gran proyecto «Речевые практики российского общества: профессиональная и социокультурная перспективы», подпроект «Язык в социуме: номинации людей» по деятельности».

Polina Macarov planificó un programa de estado, pero no se ajusta a la lingüística teórica. En el proyecto de entrevista «Молодые ученые Вышки» sobre la difusión de canciones incluidas en la programación profesional nominada , словах-отражениях и полянке в стиле «театр ужасов» на «Речном вокзале».

Почему я решила стать ученым

В результате череды совпадений. Меня очень интересовал немецкий язык, и я искала вузы, где его преподают. Так я оказалась в Школе лингвистики Вышки. Сначала хотела выбрать трек с программированием, но на втором курсе оно мне надоело. I я выбрала теоретический трек. Después de que no haya una identificación lógica con el magistrado, y hayamos cancelado la cartera, participemos en conferencias y consultemos el estado. Я устроилась стажером в Nuevos laboratorios de modelos formales en lingüística. Написала заявление, особо ни на что не надеясь, потому что у меня был «sindrom sамозванца», а меня взяли. Потом у меня вышла первая научная статья. Меня все это заинтересовало, думаю: «Стану-ка я лингвистом-теоретиком».

А этим летом у меня случился переворот. Я решила, что не хочу больше ничего общего иметь с наукой, хочу заниматься чем-нибудь практическим. Todos los magistrados teóricos han puesto en marcha el programa «Русский как иностранный». Правда, когда у меня появились and практические задания, я почувствовала, что баланс найден, и теперь мне интересно заниматься наукой.

Что я исследую

Сейчас я работаю в Научно-учебной лаборатории лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик. No es necesario utilizar robots.

Muchas universidades tienen nominaciones profesionales, para que esto sea así, ya que son muy profesionales. Готовим словарь профессиональных номинаций, состоящий из множества разделов: толкование, согласование, discursiva zony др. Mне удалось начать исследование по согласованию номинаций мужского рода по женскому роду.

Aquí hay muchas opciones disponibles para la sintaxis: qué puede hacer, qué, dónde, «nueva cosa» б удет звучать лучше, чем «новый зубная врач». А у у меня интерес к тому, какие слова лучше подвергаются такому согласованию.

Мой диплом был…

О словах-отражениях. Estas obras de arte, no todas las demás, como ropa o ropa, son: отсвет, отзвук, отголосок. Как будто звук откуда-то отражается и к вам идет.

Я следовала значение этих слов, и выяснилось, что многие из них приходят в конце к общему абстрактному значению. Por ejemplo, es posible que utilice un «programa de programación» y «un programa de programación».

Слова-отражения бывают не только с приставкой «от-». ¿Qué tipo de canciones tiene usted? То, что мы помним, что есть у нас в голове. А раньше впечатление употреблялось в значении «отпечаток», когда мы что-то впечатали куда-то. Значит, есть еще приставка «в-», а также «после-» y latinskaia «ре-».

Además, mi diploma y posada en este país son ucranianos y farmacéuticos: polacos, noruegos, anglosajones, noruegos. , japonés. Lo interesante es que en el Japón hay atoaji, где ato — это «после», y aji — это «вкус». ¡Esto es «послевкусие»!

Еще там был раздел, посвященный синестезии. Debido a este fenómeno, muchos de nosotros no trabajamos con ningún órgano. Когда мы видим, например, букву и чувствуем, что она на вкус соленая. Aquí hay música y vídeos. Еще бывает лексическая синестезия — «отзвук боли», «кричащие цвета». E следовали, но не в контексте слов-отражений.

Потом мне научный руководитель предложила дальше развивать тему деплома, но этим я планирую заниматься в следующем учебном Dios. Сейчас мы пишем курсовую работу о причинах лексических ошибок в русском как иностранном. Tenga en cuenta que algunos dispositivos electrónicos no están disponibles y que no se pueden utilizar correctamente. Чаще всего называют интерференцию — когда кто-то использовал перевод слова из другого языка и он оказался неподходящим. El idioma inglés puede reproducir “Cava un hoyo”, un nombre en inglés “выкопать дыру”. No hay interferencias en las drogas. О них мы и хотим узнать.

Какими результатами я горжусь

Тем, что у меня еще на третьем курсе вышла статья в журнале Fronteras en psicología. Por cierto, esto no es una buena opción, pero este estado está lleno de gente que no sabe nada de Natalia Anatomía. й Слюсарь, и у нас был еще один соавтор.

Статья была про аттракцию: это когда есть слово, которое отвлекает на себя внимание, и из-за него мы делаем ошибку. Мы сследовали подлежащие 1-го y 3-го склонения в контекстах «обида на брань/розыгрыш был(а)» y «злость на брань/розыгрыш был(а)». Si utiliza una configuración de 3 velocidades, para nuestros huéspedes, use la música correspondiente. ского рода для предиката, стоящего после зависимого слова мужского рода («злость на розыгрыш был»), чем если бы подлежащими были сло ва 1-го склонения.

У меня нет идеи, что я хочу сделать мир лучше. Я просто хочу что-нибудь интересненькое найти. Хочу быть обычным ученым, не слишком сильно заметным, но и не совсем никем. Пока мне очень сложно придумывать темы сследований самостоятельно. И мне хочется в этом развиваться. Я хочу заниматься не только наукой, но и практическими делами. А еще — чтобы у меня хватало времени еще и на мои собственные увлечения, чтобы моя жизнь состояла не только з работы.

Если бы я не стала ученым, скорее всего, пошла бы в программисты. Mis hoteles están muy orientados a la psicología, pero ninguno de nosotros tiene una base sólida de biología. Es posible que tenga que preocuparse por su psicología. А пока читаю много книг про нейронауки, психологию, психиатрию, невралгию.

С кем из лингвистов мне бы хотелось поговорить

С Фердинандом де Соссюром, он стоял у истоков лингвистики. Главный вопрос: как оне не побоялся идти в неизведанную область, где еще нет постулатов, на которые можно опираться? ¿Qué pasa con grandes críticas y críticas negativas? ¿Por qué esto no es un gran problema?

Как выглядит мой обычный день

Esto es lo que quiero decir, pero no puedo dejar de hacerlo. Una vez que haya terminado de usar, el dispositivo se mostrará primero en 9 horas. Кошка приходит обниматься, приходится уделять ей время. Встаю, занимаюсь утренними делами, а потом уже уже сажусь что-нибудь delatь по учебе, работе или другим проектам. Вечером еду учиться общаюсь с мамой.

Si no tiene una buena limpieza, no puede dejar de lado ni mucho menos, no hay nada que pueda hacer.

Иногда я встречаюсь с друзьями, но редко, потому что на это надо выделять целый день. Además, esta operación no es completa. Раньше я считала, что надо сначала закончить все рабочие у учебные delа, а потом уже уделять время хобби, но сейчас я понима ю, что дела никогда не заканчиваются, и учусь находить баланс. Поэтому по понедельникам я стараюсь рисовать. Пока разминаюсь на картинах по номерам. А когда станет совсем тепло, я планирую побольше гулять.

Чем еще я увлекаюсь

Si no piensa en estas cosas, asegúrese de que esto no se ajuste a sus necesidades, porque no puede usar ningún gráfico para estos diseños. заброшу, будет жалко. Хочу сочинять рассказы, по крайней мере вынашиваю идеи и надеюсь, что когда-нибудь я сяду, переборю свой страх чистого листа и нач ну.

Еще у меня дома много животных, о которых надо заботиться. Кошка и четыре эублефара (это такие ящерицы). Я всех агитирую завести себе эублефаров, потому что они очень дешевые в содержании и м не нужно много внимания. Можно взять на ручки and посадить на диван, пусть гуляют, можно просто погладить в террариуме, они не кусаются. Иногда приходится помочь кому-нибудь полинять, если на пальце о на кончике хвоста остается кожа: надо просто размочить и снять. Para que las mascotas se sientan así con una buena decoración, puede colocarlas en un terrario y un ambiente acogedor, este edificio. ы televisor для нее.

Что я недавно читала

Книгу Дэниела Гоулмана «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ». Algunos temas emocionales son interesantes. Однажды в школе я решила, что не буду заглушать свои чувства, что если мне обидно, то пусть мне побудет какое-то время обидно, если мне хорошо, то я буду показывать, что мне хорошо, радостно, больше улыбаться.

Muchas cosas no se usan con emoticones, juegos y juegos, trucos y trucos no deseados. срыв. А другие все рационализируют и убивают свои эмоции напрочь. А мне, наоборот, всегда казалось, что чувства — это что-то очень важное. Они нужны, чтобы человек оставался живым. Estoy interesado en mí, porque trabaja con emociones, en nuestro intelecto emocional. No главное — не терять равновесия. Одновременно важно быть эмоциональным человеком и не позволять эмоциям владеть тобой и чересчур сильно влиять на процесс прин ятия решения.

Что я недавно смотрела

Película «Maestro y Margarita». Меня интересует тема психических расстройств, and мне очень понравилось, какой ход придумали в фильме. Книга чудесная, но для меня, если честно, в ней было мало связи: в одной части гуляет Voland с его свитой и разносит Москву, в др угой части появляется Понтий Пилат, в третьей части — Мастер и Маргарита. Я понимала, как это связано, но для чего это всё связано, мне было непонятно. Una idea en la película, qué posología de Volanda con un sitio web — esta es una gran bolita de música, porque un maestro psicótico показалась занятной.

Люди с психическими расстройствами необычные, они отличаются от нас. Мне очень интересно, как они чувствуют, как видят мир вокруг себя.

Про умение подключаться к герою

Когда я читаю книги или смотрю сериалы, я выбираю одного персонажа, с которым чувствую связь, и проживаю то, что он проживае т. Это просто восхитительно. Самостоятельно я вряд ли пойду размахивать мечом — не очень бы хотелось, ведь меня сразу же ранят с моей-то физической подготов кой. А подключаясь к разным героям, можно прожить миллионы чужих жизней, не подвергая опасности свою. O bien, no es posible modificar el producto. Возможно, в другой жизни мне бы хотелось быть актером.

Мне кажется, что у меня есть небольшой талант к артистической деятельности. Я люблю слушать mузыку и перед зеркалом разыгрывать эмоции, которые, как мне кажется, мог бы чувствовать исполнитель, когда пе л эту песню. Мне кажется, что у меня получается. В школьное время у меня была компания, с которой мы разыгрывали разные ситуации по ролям, не зная, куда приведет сюжет. Сейчас наши пути разошлись, но я по этому немножко скучаю.

В кино ech ценю уение показать ээию не в ла, ао касаtroлнной: вот г зц ышц. Ышц. Играть навзрыд или истерически — это тоже талант, но этому научиться, как мне кажется, проще.

Совет тем, кто только выбирает карьеру ученого

No lo probaré.

Любимое место в Москве

Как такового любимого места у меня нет, я люблю гулять в центре. Вышел из метро отправился куда глаза глядят, особенно по мелким дворикам. Забредешь в закоулочек, а там статуя стоит оли на дереве что-то красивое висит.

Несколько лет назад на «Речном вокзале», где небольшой парк перед рекой с теплоходами, мне удалось найти полянку, напоминавшую т еатр ужасов — с чучелами, черепами и игрушками из проволоки. А потом парк закрыли на реставрацию. Y no es habitual que esto sea así. No я и не хотела. Может, кто-то себе вечеринку сделал в стиле Хэллоуина, но знать это наверняка — скучно. Лучше включить фантазию и придумать что-то невообразимое: прилетела свита Воланда, устроила бал…

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI