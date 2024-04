В Шерегеше начала работу Всероссийская школа-конференция «Современные вызовы синтетической и структурной биологии»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Начала работу Всероссийская школа-конференция «Современные вызовы синтетической и структурной биологии», которая будет проходить в Шерегеше с 3 по 7 апреля 2024 года. Школа приурочена к 40-летнему юбилею Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

Это первая в России школа, посвященная горячим и актуальным темам структурной и синтетической биологии — направлениям, точкой интереса которых является человек и его здоровье. В рамках школы планируется обсудить изучение пространственной структуры биологических комплексов: выделение и кристаллизация белков, высокоточный химический синтез нуклеиновых кислот, сборка генов и геномов, введение новых модифицированных блоков в ДНК/РНК, использование таких нуклеиновых кислот в качестве терапевтических агентов и многое другое.

В течение нескольких дней известные российские ученые будут читать лекции и проводить мастер-классы для начинающих исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока, Красноярска и Томска. Молодые ученые представят результаты своей работы в виде коротких докладов, получат экспертную оценку и поучаствуют в конкурсе. Все мероприятия пройдут в очном формате.

— Структурная биология — это основа для современной биофармацевтики. Большинство препаратов в форме малых молекул создается на основании знаний о структуре белков-рецепторов. Специалисты в этой области необходимы нашей стране, нельзя переоценить значимость их работы. Например, строящийся Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) вскоре станет источником трехмерных структур биомолекул, без которых невозможно создание современных терапевтических средств.

Мы хотим, чтобы молодые ученые узнали о направлениях, которые сейчас активно развиваются, познакомились с новыми методами, переняли опыт у специалистов высокого класса, установили горизонтальные и вертикальные связи с учеными из всей России, — рассказывает председатель Оргкомитета Владимир Коваль, исполняющий обязанности директора Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, доцент Кафедры молекулярной биологии и биотехнологии Факультета естественных наук НГУ.

Школа-конференция организована Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН при поддержке Новосибирского государственного университета. Участие в проведении мероприятия приняло Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса.

