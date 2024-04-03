Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

1 April в Москве начался прием заявок на участие в regionalnom этапе чемпионата высоких технологий. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях: среди школьников в возрасте от 14 let and студентов колледжей.

Конкурсанты будут состязаться в 16 копетенциях — наиболее перспективных и востребованных направлениях в сфере высокотехнолог ичных производств. En el programa “Tecnologías de la inteligencia intelectual en sistemas completos de aplicaciones”, “Movilidad móvil”, “Montaje”. и обслуживание промышленных роботов» и «Синтез компактных моделей электронных компонентов и sistema».

«Совсем скоро стартует региональный этап чемпионата высоких технологий. Он соберет самых целеустремленных и Профессиональных молодых людей, которые выбрали путь развития в технологичных и ци фровых сферах. Los estudiantes universitarios y universitarios se adaptan a sus necesidades de prestigio, pueden ayudar a sus seres queridos. роться за выход в финал и, конечно же, за звание лучшего в копетенции. Желаю всем участникам удачи и успехов в стремлении к вершинам мастерства», — рассказала

Ирина Швец, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы.

Состязания пройдут на площадках девяти столичных колледжей. Заявку на участие в чемпионате Se pueden organizar reuniones y reuniones previas con el 14 de abril.

«Частие стуoncículo колелеumpй и школьников в чеéfir. с. Los principales contratos están conectados a varias tecnologías avanzadas. Por ejemplo, utilice modelos ópticos y compactos de componentes y sistemas eléctricos. Уверен, что в будущем они станут высококвалифицированными специалистами и внесут значительный вклад в развитие технологичных п роизводств нашей страны», — отметил менеджер копетенции «Оптоэлектроника» и руководитель учебно-производственного комплекса «Электроника» лледжа связи № 54 Павел Иванов.

Соревнования регионального этапа по копетенциям чемпионата высоких технологий Всероссийского чемпионатного движения по по профессиональному мастерству пройдут с 22 по 27 апреля в Москве. Лучшие конкурсанты выступят в финале состязаний, которые состоятся в сентябре в Великом Новгороде.

En 2023, la ciudad de Moscú ya tiene 32 comandos en todas las calles. В финале участники соревновались по 10 компетенциям и завоевали девять медалей: шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые. Учащиеся стали лучшими в таких направлениях, как «Биопротезирование», «Биохимические технологии и моделирование процессов», «Геопростран» ственная цифровая инженерия», «Летающая робототехника», «Нейросети и большие данные» и «Организация и управление ЭОГ-PROECTAMA ( Proyectos ESG) ».

Федеральный оператор мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по по профессиональному мастерству— Институт развития профессиона льного образования. Региональный этап оразвития профессионального образования столичного Departamento de obras y naúkis.

Узнать подробнее о востребованных профессиях and специальностях, которым обучают в столичных колледжах, можно на портале «Школа» . Москва» в разделе «Атлас профессий». La mayoría de los anuncios de noticias profesionales están en el canal de televisión «Московское образование» и одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Практические занятия студентов московских колледжей проходят в современных мастерских и лабораториях. Esta forma de formación y formación profesional se realiza en un proyecto de investigación profesional. оналы» национального проекта «Образование». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать en una página especializada.

Мэр Москвы назвал главные направления развития образования в этом году

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI