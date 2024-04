В НИУ ВШЭ создан первый в России диссовет по востоковедению и африканистике

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Его возглавил член-корреспондент РАН, заместитель директора Института Африки РАН и руководитель Международного центра антропологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Дмитрий Бондаренко. В состав диссертационного совета вошли известные российские востоковеды и африканисты Высшей школы экономики и других ведущих организаций. Сегодня в списке специальностей, по которым ВАК присваивает ученые степени, нет востоковедения и африканистики. Защитившие диссертации в этой области получают степени по истории, филологии и другим специальностям, хотя образовательные программы по востоковедению и африканистике существуют. Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, выступая в 2023 году на XIX Международном мусульманском форуме, подчеркнул стратегическую необходимость признания востоковедения и африканистики как отдельных научных направлений. Он отметил, что это будет способствовать достижению внешнеполитических целей России. Именно поэтому Высшая школа экономики выступила с инициативой создания диссертационного совета по этим направлениям.

«Мы создали первый в России диссертационный совет по востоковедению и африканистике, так как продолжаем настаивать на стратегической важности данной области научного знания для нашей страны. Наша цель — сделать совет значимым элементом развития востоковедения и африканистики как самостоятельных научных дисциплин. Высшая школа экономики считает это решение одним из важных звеньев в укреплении связей со странами Азии и Африки. Уверен, что через наш диссовет пройдет множество профессионалов в области востоковедения, которые будут успешно продвигать российскую науку по всему миру», — отметил Никита Анисимов. Статус национального исследовательского университета позволяет открыть такой диссовет: с 2018 года в НИУ ВШЭ действуют свои правила присвоения ученых степеней, а система защит в большей степени ориентирована на содержательную оценку научной квалификации. Востоковедные исследования здесь проводятся не одно десятилетие, соответствующая тематика системно представлена и в образовательной деятельности. Приказ о создании диссовета был подписан в марте, в его состав вошли 19 докторов наук, представляющих различные области и специализирующихся на Азии и Африке. Председатель диссовета член-корреспондент РАН Дмитрий Бондаренко — известный российский историк-африканист и социальный антрополог, заместитель директора по научной работе Института Африки РАН и директор Международного центра антропологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. В диссовет вошли лучшие ученые из ведущих центров востоковедения, в том числе научный руководитель Института востоковедения РАН академик РАН Виталий Наумкин. По оценке Дмитрия Бондаренко, одним из факторов создания диссовета стал рост спроса на востоковедное знание, обусловленный активизацией сотрудничества России со странами Азии и Африки. И Вышка, всегда улавливающая новейшие тренды, не могла остаться в стороне. В то же время необходимость признания востоковедения и африканистики как особой комплексной научной дисциплины, формирование которой началось еще в XVIII веке, назрела давно. Сегодняшняя ситуация лишь помогла понять ее фундаментальную значимость. Новый диссовет по востоковедению и африканистике не ограничивает защиту диссертаций по этой тематике в других научных советах. Дмитрий Бондаренко поясняет, что многое здесь зависит от акцентов, выбранных соискателем. Если, например, в диссертации по истории Объединенных Арабских Эмиратов речь идет об особенностях исторического процесса, характеризующих эту страну именно как восточную, есть смысл представить ее в диссовет по востоковедению и африканистике. Вскоре в Вышке будет открыта аспирантская школа по востоковедению и африканистике, и тогда защищаться в диссовет придут ее выпускники.

«Задача нашего диссовета — предоставить соискателям, изучающим Азию и Африку, дополнительные возможности и способствовать утверждению понимания восточных и африканских культур как особых явлений, — говорит Дмитрий Бондаренко. — У нас нет намерений с кем-то конкурировать и тем более противопоставлять, например, историю Востока всеобщей истории или социологию Востока — общей социологии. Мы открыты к сотрудничеству с любыми диссоветами и готовы совместно работать на благо российской науки».

