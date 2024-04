В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного ветра

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичные коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно прогнозу синоптиков, сегодня до конца дня в столичном регионе ожидается сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — отметил Петр Бирюков.

Жителей информируют об ухудшении погоды через средства массовой информации и городские информационные табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках.

В городе принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Подготовлены источники аварийного энергоснабжения.

Горожан призывают быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

