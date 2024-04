Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Музей-усадьба «Кусково» приглашает на интерактивную экскурсию «В мире весенних цветов».

Ребята познакомятся с особенностями усадьбы и историей появления и культивирования луковичных цветов. Каждый участник сможет посетить уникальный павильон XVIII века — Голландский домик, а также огород и садик рядом с ним, где можно полюбоваться первыми весенними цветами и узнать интересные факты о голландском быте, который был воссоздан в резиденции графов Шереметевых. Родителям, сопровождающим детей, необходимо приобрести входной билет.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI