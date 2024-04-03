В ГУУ собрали кровь для участников СВО

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
2 апреля 2024 года в холле ЦУВП Государственного университета управления прошёл сбор крови (донорство) для участников СВО.
Мероприятие состоялось в рамках Недели здоровья, которая проходит в нашем вузе с 1 по 6 апреля.
Все процедуры прошли нормально, с соблюдением необходимых санитарных условий.
Собранная кровь будет отправлена в зону специальной военной операции для применения в госпиталях при лечении бойцов СВО и других нуждающихся.
Благодарим всех откликнувшихся студентов и сотрудников нашего университета за проявленное неравнодушие.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 3.04.2024
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