Более 60 компаний зарегистрировались в САР за 1 квартал 2024 года

?олее 60 компаний зарегистрировались в специальных административных районах (САР) на островах Русский и Октябрьский за 1 квартал 2024 года. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов по итогам отчета Председателя Правительства Михаила Мишустина в Госдуме 3 апреля.

Специальные административные районы – это действующий с 2018 года уникальный правовой режим на отдельных территориях, куда могут “переехать” иностранные компании.

«Минэкономразвития постоянно совершенствует новое направление в корпоративном праве по созданию условий для работы САР. Эта работа ведется под руководством первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова. Мы активно взаимодействуем с бизнесом, опираемся на лучшие практики международных офшорных юрисдикций. И уже видим, что САРы очень востребованы российским бизнесом. Сейчас в районах зарегистрировано 390 участников. С конца 2023 года более 60 компаний переехали в САРы. Кроме того, САРы создают все необходимые предпосылки для привлечения инвестиций в развитие Калининградской области и Приморского края», – отметил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

Среди 390 участников – 388 международных компаний и 2 международных общественно-полезных фонда.

Из них на острове Русский – 92 международные компании, на острове Октябрьский – 296 компаний и 2 международных общественно-полезных фонда.

В конце 2023 года с САР было зарегистрировано 332 участника (331 международная компания и 1 международный общественно-полезный фонд.



В декабре 2023 года Совет Федерации одобрил закон о поправках в Налоговый кодекс.

Согласно изменениям расширен перечень форм осуществления инвестиций международных холдинговых компаний для применения пониженных ставок по налогу на прибыль. В частности, в налоговом кодексе закрепляется процедура предварительного согласования выбранной компанией форм инвестиций с высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации.

