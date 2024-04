Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Свыше 36 гектаров неэффективно используемых участков и бывших промзон на юго-западе Москвы ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий (КРТ). Для реорганизации площадок уже назначили операторов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Определены операторы для реализации восьми проектов комплексного развития территорий общей площадью более 36 гектаров на юго-западе города. Здесь планируется возвести около 862 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе жилые и общественно-деловые объекты. Вложения в реализацию проектов составят 300 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города — шесть миллиардов рублей. В результате появится около трех тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Новые жилые кварталы построят в Зюзине, Конькове, Котловке, Черемушках и Обручевском районе столицы.

«В восьми проектах в ЮЗАО операторы возведут более 768 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации и для других городских нужд, а также свыше 93 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Кроме того, здесь построят физкультурно-оздоровительный комплекс со скалолазным центром, четыре детских сада для 750 воспитанников и две школы для 1,2 тысячи учащихся», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках комплексного развития территорий в ЮЗАО появятся новостройки по программе реновации

«Площадь квартир по программе реновации составит около 464 тысяч квадратных метров. Благодаря этому переехать в новое жилье смогут около 150 тысяч москвичей», — добавил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столица реализует 43 проекта КРТ с помощью городских операторов.

По программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению Мэра Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI