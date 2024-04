Более 220 участников программы реновации получат квартиры в новостройке на улице Лавочкина

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Головинском районе передали под заселение еще одну новостройку по программе реновации. Она расположена по адресу: улица Лавочкина, дом 2. В нее переедут москвичи, проживающие на Флотской улице (дом 66, корпус 1).

«Дом с подземной автостоянкой на улице Лавочкина построен из высококачественных трехслойных железобетонных панелей, облицованных кирпичом и архитектурным бетоном. Все квартиры в нем светлые и просторные, с уже готовой улучшенной отделкой. Имеются специально оборудованные квартиры для маломобильных граждан. Первые этажи новостройки нежилые. В будущем здесь откроются востребованные точки услуг, например магазины, кофейни, пункты выдачи, парикмахерские, что обеспечит жителей бытовым сервисом в шаговой доступности», — рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

С 1 апреля жители расселяемого дома смогут обращаться в центр информирования по переселению. Он расположен в новостройке по адресу: Флотская улица, дом 68, корпус 1. Специалисты будут проводить бесплатные консультации по вопросам переезда и оказывать помощь в оформлении документов.

«Новые квартиры по программе реновации в новостройке на улице Лавочкина смогут получить более 220 человек из старой пятиэтажки. Специалисты Департамента городского имущества направили им письма с предложениями равнозначного жилья. С 1 апреля жители, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru, смогут выбрать удобные для себя дату, время и записаться на осмотр квартиры онлайн», — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Новостройка на улице Лавочкина стала 10-м домом, который передали под заселение в Головинском районе. Всего квартиры по программе реновации здесь получат более 32 тысяч жителей 137 пятиэтажек. Началось расселение 14 старых домов, из восьми из них уже переехали горожане. На территории района возводится семь новостроек.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза: с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

