Более полумиллиона человек посетили рыбный рынок «Москва — на волне»

Рыбный рынок «Москва — на волне», открывшийся в столице в конце ноября 2023 года, благодаря широкому ассортименту, высокому качеству отечественных товаров и насыщенной программе мероприятий пользуется популярностью у жителей и гостей столицы. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«За четыре месяца рынок посетили больше полумиллиона горожан и туристов. Они приобрели 350 тонн весовой продукции», — рассказала Наталья Сергунина.

Самые популярные товары — слабосоленая сельдь, которой продали около 13 тонн, краб (более 8,6 тонны), живой карп (почти шесть тонн) и кета (3,5 тонны).

Всего в ассортименте представлено свыше 500 видов рыбы и морепродуктов из 13 морей и трех океанов. География поставок охватывает 17 регионов России, включая Астраханскую и Мурманскую области, Камчатский и Хабаровский край, республики Карелию и Крым.

Любую охлажденную рыбу и морепродукты можно бесплатно приготовить на открытой кухне, расположенной на первом этаже.

«На рынке работает четыре зоны с кафе и ресторанами. Блюда в них попробовали уже почти 70 тысяч человек. Порядка двух тысяч юных посетителей приняли участие в мастер-классах. Под руководством профессиональных поваров они научились готовить даже достаточно сложные угощения», — отметила Наталья Сергунина.

С момента открытия рынка на его площадке прошло около 250 уроков, 20 кулинарных состязаний, концерты 70 музыкальных коллективов и множество других мероприятий.

Кроме того, рыбный рынок «Москва — на волне» стал одной из городских фестивальных площадок. Здесь прошла программа в честь китайского Нового года и Масленицы.

