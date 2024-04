Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак подвёл итоги 53-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+.

Министерский мониторинговый комитет проанализировал данные о добыче сырой нефти за январь и февраль 2024 года и зафиксировал высокое соответствие условиям исполнения сделки.

Комитет приветствовал заявление Российской Федерации о том, что её добровольные корректировки в II квартале 2024 года будут основываться на объёмах производства, а не экспорта. Речь идёт о ранее заключённых договорённостях, согласно которым Россия осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи на 471 тыс. баррелей в сутки в II квартале 2024 года в координации с некоторыми странами – участницами ОПЕК+.

Республики Ирак и Казахстан выразили готовность достичь полного соответствия условиям сделки согласно квотам стран, а также компенсировать перепроизводство. Страны-участницы, имеющие задолженность по перепроизводству нефти за январь, февраль и март 2024 года, должны представить свои подробные планы компенсации в Секретариат ОПЕК до 30 апреля 2024 года.

«Министерский мониторинговый комитет будет продолжать отслеживать выполнение участниками схем по корректировкам добычи нефти, которые были приняты на заседаниях странами – участницами соглашения с июня 2023-го по февраль 2024 года. Члены ОПЕК+ намерены и далее реагировать на изменения на рынке и принимать дополнительные меры в случае необходимости, опираясь на сильную сплочённость между всеми участниками сделки», – отметил Александр Новак.

Следующее, 54-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ запланировано на 1 июня 2024 года.

