360: Максим Чирков о том, какие продукты подорожают с 1 апреля

Приходящий апрель вместе с весенним теплом принесет в Россию рост цен. К традиционному подорожанию сезонных овощей прибавятся строительные материалы, на которые начнется повышенный спрос. Кроме того, ожидается увеличение стоимости импортной техники, которую россияне покупали на иностранных маркетплейсах. Но, по мнению экспертов, рост цен окажется не таким значительным как кажется.

Резкого скачка цен на продукты питания ожидать не стоит. В основном подорожают сезонные овощи: картофель, морковь, огурцы, помидоры и другие. Это происходит каждый год, потому что прошлый урожай на складах заканчивается, а новый соберут только летом или осенью. Об этом «360» заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

«Подорожанием я бы это не стал называть, потому что цены считаются за год, особенно по таким чувствительным к сезонам к продуктам. Весной овощи всегда дорожают, а в конце лета — начала осени продукты растительного происхождения, которые выращиваются в России дешевеют», — отметил он.

По данным Росстата, с 19 по 25 марта цены на плодоовощную продукцию снизились. Лидером в списке стали огурцы, потерявшие за неделю 5,4% к стоимости недельной давности.

У других категорий продуктов снижение цен оказалось не таким серьезным: лук репчатый (-0,3%), помидоры (-0,2%), картофель (-0,1%). При этом подорожали свекла (+2,7%), морковь (+1,0%) и яблоки (+0,9%).

Но если открыть данные ведомства за последние несколько месяцев, то можно увидеть, что по сравнению с декабрем 2023 года увеличение цен на овощи оказалось значительным.

За зиму сильнее всего подорожала капуста (+31,27%), свекла (+25,40%), свежие помидоры (+20,35%), морковь (+19,35). Средняя цена на картофель выросла на 9,69%, а репчатый лук прибавил 12,29%.

Пока нельзя сказать, как вырастут цены весной, но тренд на подорожание овощей есть. Чирков предупредил, что вверх также пойдут ценники на кофе. За последние недели цены на биржах на этот продукт обновили максимумы.

Об этом еще в прошлом году предупреждали производители. Засуха в Бразилии и Колумбии, наводнение в Индонезии и сокращение посадок во Вьетнаме привели к дефициту на мировом рынке.

Единственный продукт, для которого эксперт не увидел причин для роста цен, стали бананы. Ограничение экспорта из Эквадора в Россию сняли в середине февраля, но за время простоя стоимость продукта прибавила достаточно, чтобы остановиться.

В начале второго весеннего месяца истечет срок решения Евразийской экономической комиссии (в нее входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) о повышении порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования с 200 до 1000 евро.

Это означает, что все покупки россиян на иностранных маркетплейсах более 200 евро обложат пошлиной в 15%. Например, для покупки смартфона за 250 евро придется доплатить еще 7,5 евро.

Для сохранения нынешнего порога требуется новое решение Совета комиссии на уровне глав государств. Но пока его нет.

Чирков не увидел причин для подорожания иностранной техники в обычных магазинах России. По его прогнозу, цены снизятся.

«Если покупатели не смогут покупать на иностранных маркетплейсах, то большой объем этих товаров начнет продаваться через легальные сети с уплатой всех таможенных сборов и других налогов», — пояснил он.

Эксперт добавил, что при росте спроса традиционные каналы поставок расширятся и импортеры снизят цены за счет объема.

«Это парадокс, но снижение беспошлинного порога приведет к повышению эффективности классического импорта за счет роста платежеспособного спроса», — отметил он.

С наступлением весеннего тепла многие россияне уезжают на дачу, где начинают отделывать свои дома. Повышенный спрос подстегнет и рост цен на строительные материалы, которые дорожают на фоне инфляции.

«Строительные материалы — товар еще более зависимый от сезонности, чем продукты питания. Но также нельзя исключать влияния на цены такой фактор, как инфляция», — пояснил Максим Чирков.

По его прогнозу, прибавка в стоимости этой категории товаров с наступлением строительного сезона составит больше 10%.

«Здесь надо учитывать, что общий уровень инфляции пока далек от целевых показателей в 4%, несмотря на все усилия эту ситуацию изменить. Предпосылки к снижению есть, но пока изолироваться от инфляционных процессов нельзя», — добавил он.

По данным Росстата, к 25 марта недельная инфляция в России ускорилась до 0,11%. В годовом выражении она пока не снижается и остается на уровне 7,6%.

