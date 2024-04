02.04.2024 Środowisko produkcyjne dla dostawców usług płatniczych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

2 kwietnia 2024 r. uruchomiliśmy środowisko produkcyjne dla dostawców usług płatniczych na potrzeby raportowania w systemie CESOP.

Umożliwi ono przesyłanie plików do systemów Ministerstwa Finansów.

Uruchomione środowisko produkcyjne zapewnia możliwość wysyłania plików w formacie XML, zgodnych ze Schemą XSD. Od 2 kwietnia przedsiębiorcy mogą korzystać z:

formularza, przeznaczonego do rejestracji pełnomocników reprezentujących dostawców usług płatniczych,

interfejsu usług Jednolitego Pliku Kontrolnego (bramka JPK), który umożliwia sprawdzenie zgodności ze schemą oraz wysłanie ewidencji do systemów MF,

aplikacji do wysyłania plików do systemów MF, która daje możliwość sprawdzenia statusu wysłanego pliku za pomocą otrzymanego numeru referencyjnego (a także pobranie UPO, Raportu błędów, Raportu walidacji).

Limite el tamaño máximo de las aplicaciones disponibles a 100 MB. Limit ten nie obowiązuje w przypadku interfejsu usług Jednolitego Pliku Kontrolnego (bramka JPK).

Aby podpisać formularz rejestracji i ewidencji, dostawca usług płatniczych może zastosować podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany.

Aplikacja i formularz rejestracyjny są dostępne pod adresami: kwd.mf.gov.pl/cesop i kwd.mf.gov.pl/client.

Interfejs usług Jednolitego Pliku Kontrolnego (Bramka e-Dokumenty) jest dostępny pod adresem: e-dokumenty.mf.gov.pl.

Podręcznik użytkownika aplikacji CESOP jest dostępny na stronie Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Dostawcy usług płatniczych pod adresem: www.gov.pl/web/kas/dostawcy-uslug-platniczych.

MIL OSI