02.04.2024 Ministro Radosław Sikorski spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Nowej Zelandii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Radosław Sikorski spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Nowej Zelandii02.04.2024

Ministro Radosław Sikorski spotkał się 2 kwietnia br. w Warszawie z wicepremierem i szefem nowozelandzkiej dyplomacji Winstonem Petersem.

Głównymi tematami rozmowy były kwestie dwustronne, wsparcie dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji, jak również relacje wielostronne.

Rozmowy miały na celu aktywizację relacji polityczno-gospodarczych, w szczególności dotyczyły takich zagadnień dwustronnych jak wymiana handlowa, współpraca inwestycyjna oraz naukowo-badawcza, a także rozbudowa bazy prawno-traktatowej . Rozmowy potwierdziły chęć wykorzystania w większym stopniu potencjału dwustronnej współpracy.

Ministro Sikorski podkreślił, że wizyta szefa nowozelandzkiej dyplomacji przypada w 80. rocznicę przybycia do Nowej Zelandii ponad 700 polskich dzieci, którym nowozelandzki rząd zgodził się udzielić tymczasowego schronienia podczas II wojny ś wiatowej. Szef polskiej dyplomacji podziękował ministrowi Petersowi za przekazanie Polsce cennego daru w postaci odtajnionych nowozelandzkich archiwalnych dokumentów dotyczących polskich dzieci z Kresów Wschodnich II RP, które w 1940 r. zostały wywiezione na Syberię, skąd przedostały się wraz z armią generala W. Andersa do Nowej Zelandii.

Rozmowy dotyczyły ponadto sytuacji bezpieczeństwa w Europie i obszarze Indo-Pacyfiku, a także przygotowań do szczytu NATO w Brukseli, w którym udział weźmie również minister Peters. Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że współpraca Nowej Zelandii z NATO Sojuszem Północnoatlantyckim dowodzi, że oba kraje podzielają ocenę bieżących zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i są zdeterminowane do wspólnego im przeciwdziałania.

El ministro Sikorski podziękował swojemu rozmówcy za dotychczasowe zaangażowanie i wsparcie Nowej Zelandii na rzecz Ukrainy. Z zadowoleniem odnotował także zapowiedzianą na 1 maja br. ratyfikację przez Nową Zelandię umowy o wolnym handlu z Unią Europejską, wskazując przy tym, że umowa ta stworzy korzystne warunki dla dalszego wzrostu handlu i inwestycji pomiędzy naszymi państwami.

Foto: Barbara Milkowska, Sebastián Indra/MSZ

MIL OSI