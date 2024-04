Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам о состоянии и перспективах перевозок грузов железнодорожным транспортом в ДФО

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам о состоянии и перспективах перевозок грузов железнодорожным транспортом в ДФО.

Главные артерии, обеспечивающие связь макрорегиона с центральной частью страны (БАМ и Транссиб), сильно загружены. В 2023 году провозная способность Восточного полигона составила 173 млн т. В этом году она вырастет до 180 млн т. При этом потребность грузоотправителей значительно выше. В 2023 году ими были поданы заявки на 353 млн т (в одну сторону). Объём неперевезённых грузов составил 180 млн т. Ряду дальневосточных грузоотправителей не согласовывают заявки. Задерживается вывоз контейнеров. Компании, которые платят налоги в бюджеты всех уровней и обеспечивают рабочими местами значительную часть населения Дальнего Востока, несут убытки. Ряд производств находится под угрозой остановки.

Есть ещё один не менее важный аспект. Железнодорожное сообщение обеспечивает северный завоз – систему поставок товаров первой необходимости и строительных материалов в удалённые северные территории. Грузы в целях обеспечения северного завоза доставляются на территорию Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей контейнерами в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении с перевалкой в портах Приморского края, а на территории Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа – до железнодорожной станции Нижний Бестях с последующим развозом грузов через ледовую переправу на другой берег реки Лены и автозимники.

«Надо оперативно принять меры, которые позволят решить вопросы провоза грузов», – сказал Юрий Трутнев.

На основании обращений субъектов ДФО и транспортно-логистических организаций о наличии задержек в доставке контейнеров, проблемах с согласованием заявок на перевозку, отставлении составов от движения, а также приоритетности предъявления грузов к перевозке в Минвостокразвития в еженедельном формате проводится заседание соответствующего оперативного штаба по мониторингу ситуации.

От своевременных и ритмичных поставок контейнеров и вагонов с социально значимыми грузами зависит жизнедеятельность продуктовых, медицинских и строительных предприятий, а также организаций агропромышленного комплекса. В качестве одной из основных причин задержки компаниями обозначается вступивший в силу в начале года приоритет перевозок угля в условиях ограниченной провозной способности Восточного полигона, который нарушил устоявшиеся ритмичные поставки.

По итогам совещания Юрий Трутнев дал ряд поручений Минтрансу, Минэкономразвития, Минвостокразвития и ОАО «РЖД» по обеспечению приоритетного вывоза социально значимых грузов, анализу сложившейся ситуации и подготовке предложений по вывозу грузов компаний.

«Ни одно предприятие не должно остановить свою работу. Необходимо обеспечить доставку всех жизнеобеспечивающих грузов северного завоза. Никакие срывы здесь недопустимы. И есть уже накопленные и невывезенные грузы. Нужно понять, как быстро эти грузы будут довезены. Люди эти товары ждут. Все данные сегодня поручения должны быть выполнены в кратчайшие сроки», – подвёл итоги Юрий Трутнев.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI