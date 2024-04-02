Школьные учителя из России и Казахстана прошли курсы повышения квалификации в СУНЦ НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

02.04.2024

НГУ принял участие в передвижной образовательной выставке российских вузов по городам Китая

Российская делегация, которая представляла 17 университетов, посетила такие китайские города, как Пекин, Синьян, Хэби, Сиань, Янлин и Чунцин. Около 7 000 потенциальных абитуриентов (школьников, студентов) познакомились с возможностями обучения в НГУ.

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