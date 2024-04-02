Финансовые новости: 04.04.2024 состоится депозитный аукцион ВЭБ.РФ ДУ СПН

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Параметры Дата проведения депозитного аукциона 04.04.2024. Валюта размещения RUB. Максимальный размер размещаемых средств ( в валюте размещения )80 000 000 000.00. Срок размещения, дней 172. Дата внесения средств 04.04.2024. Дата возврата средств 23.09.2024. Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 16.25. Условия заключения, срочный или особый ( Срочный. ) Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки ( в валюте размещения ) 100 000 000.00. Максимальное количество заявок от одного Участника, шт.20. Форма аукциона, открытая или закрытая ( Закрытая ).

Основание Договора – Генеральное соглашение. Клиринговая организация НКО АО “НРД” Порядок расчетов DVP2.

Расписание (по московскому времени). Время сбора заявок с 11:45 по 12:30. Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся до 13:15.

Дополнительные условия.

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