Финансовые новости: 03.04.2024 состоятся три депозитных аукциона Федерального казначейства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Параметры отбора заявок:

Дата проведения отбора заявок 03.04.2024. Уникальный идентификатор отбора заявок 22024127. Валюта депозита рубли. Вид средств – средства единого казначейского счёта. Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн. денежных единиц 300 000. Срок размещения, в днях 42. Дата внесения средств 03.04.2024. Дата возврата средств 15.05.2024. Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) FLOATING. Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых-Базовая плавающая процентная ставка размещения средств RUONmDS Минимальный спред, % годовых 0,00. Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый) Срочный. Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. денежных единиц 1 000. Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт.5. Форма отбора заявок (открытая или закрытая) Открытая. Расписание отбора заявок (по московскому времени). Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа. Прием заявок: с 15:30 по 15:40. Заявки в предварительном режиме: с 15:30 по 15:35. Заявки в режиме конкуренции: с 15:35 по 15:40. Формирование сводного реестра заявок:с 15:40 по 15:50. Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся:с 15:40 по 16:00. Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита:с 16:00 по 17:00. Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита: с 16:00 по 17:00. Время перечисления депозита. В соответствии с требованиями п. 63 и п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 г. № 10н.

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