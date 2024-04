Финансовые новости: Больше половины ипотеки выдается на срок свыше 25 лет: обзор данных БКИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Во втором полугодии 2023 года доля ипотеки на срок больше 25 лет выросла до 57%, показывают данные бюро кредитных историй (БКИ). При этом 15% ипотечных кредитов было выдано на срок более 30 лет.

Увеличивается и возраст заемщика на момент выплаты кредита: 42% ипотеки, выданной во втором полугодии, будет погашено, когда заемщику исполнится больше 65 лет. Доля ипотеки, где заемщики могли внести первоначальный взнос за счет потребительского кредита, остается умеренной — 6,3%, как и годом ранее. Становится все больше граждан, имеющих, помимо ипотеки, еще хотя бы один потребительский кредит. За 2023 год их число увеличилось на 1,1 млн человек. Чтобы ограничить риски долговой нагрузки в ипотеке, Банк России с 1 марта 2024 года повысил макропруденциальные надбавки. В то же время в необеспеченном потребительском кредитовании эффективно работают макропруденциальные лимиты. Число заемщиков по кредитам наличными перестало расти, составив 24 млн человек. Снизился средний размер кредита. Однако все больше граждан пользуется кредитными картами, их число превысило 27 млн человек. Банк России ожидает, что лимиты и надбавки постепенно позволят ограничить риски чрезмерной долговой нагрузки граждан. Подробнее читайте в информационно-аналитическом материале «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй» за второе полугодие 2023 года. Фото на превью: Varavin88 / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI