Участвуйте в конкурсе стипендий Президента РФ для обучения за рубежом

Объявлен всероссийский открытый конкурс для назначения стипендий Президента Российской Федерации для обучающихся за рубежом претендентов из числа студентов и аспирантов на 2024/25 учебный год.

На получение стипендий могут претендовать граждане Российской Федерации, получившие рекомендации учёных советов организаций, осуществляющих образовательную деятельность. На период назначения стипендии претендент должен обучаться в российской образовательной организации.

Стипендия назначается ежегодно на один учебный год. Размер стипендии покрывает расходы: на обучение, оформление визы, проезд до места обучения и обратно, проживание, медицинскую страховку, оплату местного транспорта.

Все претенденты должны обладать выдающимися успехами в обучении и научных исследованиях: победы в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, научно-технических и творческих конкурсных мероприятиях (только 1 места); победы в конкурсах грантов для молодых ученых на проведение научных исследований; статьи, опубликованные в научных журналах и изданиях.

Все претенденты проходят обязательное тестирование на знание соответствующего иностранного языка.

Заявки на конкурс принимаются до 15:00 (мск) 22 апреля 2024 года.

Все подробности и условия участия в конкурсе на президентские стипендии, а также необходимые нормативные документы вы найдёте в приложенном файле.

