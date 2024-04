Стрелки НГУ стали серебряными призерами Универсиады

Source: MIL-OSI Russian Language News

Завершились соревнования по пулевой стрельбе в зачет Универсиады среди студентов высших учебных заведений Новосибирской области. Наша команда заняла второе место, добавив еще одну серебряную медаль в копилку НГУ.

Роман Максимов (ГГФ) – завоевал три медали, он стал лучшим в стрельбе из пневматической винтовки на 40 и 60 выстрелов и занял второе место среди смешанных пар. Вместе с ним в паре выступала Алина Полякова (ФЕН), которая также стала третьей в личном зачете.

В стрельбе из пневматического пистолета на 40 выстрелов Александра Щербакова (ФЕН) завоевала бронзовую медаль в личном зачете и золотую медаль вместе с Дмитрием Занозиным (ФФ) среди смешанных пар.

Также принесли очки в командный зачёт:

Ольга Погибельная (ФИТ)

Илья Ляпустин (ФФ)

Данил Потапов (ФЕН)

Никита Яндола (ГГФ)

Поздравляем наших студентов и тренера Анастасию Тришкину с отличным результатом!

