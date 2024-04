Стартовал конкурс студенческих проектов ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Приглашаем студентов всех курсов принять участие в ежегодном конкурсе проектов Государственного университета управления.

Цель Конкурса – повышение компетенций обучающихся в области проектного управления.

Принимаются проекты в следующих номинациях:

бизнес-проекты (стартапы);

социальные проекты;

консалтинговые проекты (проекты, имеющие конкретного заказчика, который ставит задачу на разработку решения проекта в рамках организации);

исследовательские проекты.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 8 апреля 2024 года включительно подать заявку по ссылке, а до 15 апреля 2024 года заполнить цифровой профиль проекта на платформе BusinessChain и загрузить конкурсные материалы в личном кабинете на платформе MakeEvents.

Финал Конкурса состоится 25 апреля в рамках IV Всероссийского межвузовского форума «Искусство управлять: наука, практика, проектные технологии». Жюри определит по три победителя в каждой номинации. Победители Конкурса награждаются дипломами, памятными призами.

Все участники Конкурса, подавшие заявку на участие, заполнившие необходимые данные в личном кабинете и цифровой профиль проекта в информационной системе BusinessChain, получат электронный Сертификат участника Конкурса.

По всем вопросам обращаться в проектный офис ГУУ.

Инструкция по регистрации и загрузке материалов в личный кабинет

Информационное_письмо

