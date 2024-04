Профессор ГУУ предложил разработать новую Стратегию государственной миграционной политики

Source: MIL-OSI Russian Language News

Профессор ГУУ Владимир Волох выступил на заседании Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в результате трагедии в Крокус Сити Холле.

Заместитель Руководителя Администрации Президента Магомедсалам Магомедов рассказал о ходе работы по подготовке заседания Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.

В своём выступлении Владимир Волох предложил с учетом современной ситуации дополнить повестку заседания Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям вопросом, касающимся оптимизации государственной миграционной политики.

В частности, профессор считает, что настала острая необходимость вместо устаревшей Концепции государственной миграционной политики РФ разработать и утвердить новую Стратегию государственной миграционной политики Российской Федерации – государственную идеологию в сфере миграции населения. И уже на основании утвержденной Президентом РФ Стратегии государственной миграционной политики заняться построением соответствующего правового поля, институтов её реализации, программ, механизмов, обеспечение финансовыми и материальными ресурсами и т.д.

В ходе заседания также были рассмотрены другие актуальные предложения для обсуждения на заседании Совета по межнациональным отношениям, ход выполнения поручений Президента РФ, а также мероприятия, посвященные Году семьи.

В завершение встречи был дан старт конкурса на соискание премии Президента за вклад в укрепление единства российской нации.

