Профессионалы будущего погрузились в мир биметалла

В конце марта на базе СПбПУ состоялся отборочный этап Национального чемпионата по технологической стратегии «Профессионалы будущего» по направлению «Metal Cup». Главной темой этого года стал биметаллический прогресс. Студенты погрузились в сферу производства нового износостойкого биметаллического изделия с улучшенными свойствами.

Мне очень понравился формат данного мероприятия! Я впервые принимал участие в кейс-чемпионате и в конце конкурса я остался доволен. Этот чемпионат дал мне новый опыт и открыл путь в дальнейшее развитие отечественных технологий! Хочу поблагодарить всех организаторов и спонсоров, всё прошло великолепно! — поделился Дмитрий Шадрин (1 курс ВШФиТМ), команда «MetalTech».

Команды разработали проекты по производству для компании ПАО «Северсталь» к 2025 году. В рамках кейса они рассмотрели химические и физические свойства биметалла, провели анализ рынка металлопроката, определили характеристики для перспективных рынков и предложили ассортимент продукции, а также рассчитали экономическую эффективность проекта.

Чемпионат шёл два дня. В первый день студенты знакомились с кейсом, а также прошли консультацию для улучшения презентации. Второй день — торжественное открытие отборочного этапа, финальные защиты, подведение итогов и награждение победителей.

На торжественном открытии перед участниками выступил проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов. Он поблагодарил партнеров и экспертов за их работу со студентами и пожелал всем удачи. От Института машиностроения, материалов и транспорта выступил зам. директора по образовательной деятельности Павел Ковалев, отметив в своей речи, что чемпионат стал для ИММиТ уже традиционным и значимым мероприятием. В стенах Политеха он проводится почти 10 лет.

Экспертный состав состоял из выдающихся специалистов в разных областях:

руководитель проекта дирекции по техническому развитию и качеству ПАО «Северсталь» Алексей Соболев;

руководитель направления по работе с молодыми талантами ПАО «Северсталь» Светлана Барабанцева;

менеджер по развитию дирекции по техническому развитию и качеству ПАО «Северсталь» Марина Мишина;

ведущий эксперт по развитию партнёрств дирекции по техническому развитию и качеству ПАО «Северсталь» Антонина Карлина;

профессор Высшей школы физики и технологий материалов Института машиностроения, материалов и транспорта Николай Колбасников;

доцент Высшей школы автоматизации и робототехники Института машиностроения, материалов и транспорта Светлана Перепелкина.

Я впервые принимала участие в подобном мероприятии в качестве волонтёра. Для меня это был приятный опыт работы в слаженной команде, где каждый участник знал, что нужно делать в конкретный момент. Так же мне очень понравилась сама атмосфера Metal Cup, было приятно смотреть на команды участников, которые с интересом и азартом готовили решение кейсов , — прокомментировала Ольга Иванова (1 курс ВШМ).

Каждая команда вложила в решение кейсов свою энергию, знания и творческий потенциал, стремясь найти инновационные и эффективные решения. Участники не только продемонстрировали навыки анализа, но и показали умение работать в команде, принимать стратегические решения и быстро адаптироваться к переменчивым условиям.

Совместные усилия, профессионализм и стремление к успеху привели три команды к пьедесталу.

1 место — команда «Охотники на вакансии» в составе второкурсников: Илья Сукрутов, Мария Пенина, Аполлинария Липина (ВШМ), Павел Патрин, Иван Павлюченко (ВШАиР).

2 место — команда «Металлика» в составе второкурсников ВШАиР: Захар Вчерашний, Егор Мешков, Вадим Берко, Александр Травин, Александр Тимофеев.

3 место — команда «ПОЛИгональные хинкали» в составе третьекурсников ВШАиР: Кирилл Рапопорт, Никита Фаиль, Андрей Рождественский, Артём Клочихин, и четверокурсник ВШАиР Иван Моисеенко.

В очередной раз чемпионат “Metal Cup” подарил активным студентам возможность не только применить свои знания на практике, но и получить новые. Меня каждый год радует настоящая рабочая, комфортная обстановка, возможность проявить себя. Стоит отметить высокий профессионализм жюри, они смогли сделать мероприятие незабываемым. Рекомендую участвовать всем студентам, особенно младших курсов, не бояться ошибок, слушать решения опытных команд, прокачивать свои знания и, возможно, получить работу мечты! Благодарю свою команду “Охотники на вакансии”. Это ребята, которые не боятся никаких преград. Мы полтора года шли к этой победе, и теперь покажем свою силу в финале! — поделился впечатлениями один из победителей Илья Сукрутов.

В организации мероприятия оказали помощь и активисты ПРОФ.ИММиТ: Елена Байгужина (2 курс ВШТ), Никита Попов (2 курс ВШФиТМ), Иван Чесноков (2 курс ВШМ), Тимур Галанин (2 курс ВШАиР), Юрий Иванов (1 курс ВШТ), Дарья Ященко (2 курс ВШМ), Руслана Плескач (1 курс ВШПДиИП), Ольга Иванова (1 курс ВШМ), Вячеслав Игнатьев (2 курс ВШАиР), Юлия Костарева (1 курс ВШПДиИП), Нина Юрецкая (1 курс ВШАиР).

Отборочный этап Национального чемпионата по технологической стратегии «Профессионалы будущего» по направлению «Metal Cup» стал настоящим вызовом для каждой команды, но также открыл новые горизонты и возможности для личного и профессионального роста. Команды, занявшие первые три места, получили шанс продолжить свой путь к финалу, который состоится в мае в Череповце на базе генерального партнёра ПАО «Северсталь».

